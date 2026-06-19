Industria Europei, risc de colaps din cauza exporturilor. Întâlnirea G7: China, adevăratul pericol la adresa economiei

Publicat 19 iun. 2026, 19:32 Sursă Realitatea PLUS

Industria europeană este în pericol de colaps din cauza exporturilor masive din China, avertizează liderii G7. Odată ce Statele Unite au impus tarife comerciale mai mari tocmai pentru a evita un șoc economic, totul a fost redirecționat către Europa. Iar calculele specialiștilor sunt îngrijorătoare. Piața europeană a ajuns să piardă câte 1 miliard de euro pe zi în fața Beijingului. Un material marca Realitatea PLUS despre cum a ajuns China să fie un pericol pentru țările europene, dar și pentru Statele Unite.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre summit