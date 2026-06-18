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Economie· 2 min citire
România exportă mai mult curent, dar este tot mai dependentă. Expert: „Diferența dintre sloganuri și realitate este uriașă”
Balanța energetică a României
România se confruntă cu un paradox energetic care contrazice discursurile oficiale despre „independență energetică” și „hub regional”. O analiză realizată de expertul în energie Dumitru Chisăliță arată că, în primele patru luni ale anului, țara exportă mai multă energie electrică, dar devine simultan tot mai dependentă de importurile de combustibili.
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