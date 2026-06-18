Înconjurul României cu mașina electrică în 2026: Traseul ideal ca să eviți „pana prostului”

Extinderea masivă a infrastructurii de încărcare în toate județele țării deschide noi perspective pentru posesorii de vehicule electrice. Analizăm în detaliu dacă un traseu complet prin România — care include autostrăzi, drumuri europene din Moldova și cele mai înalte șosele alpine din Carpați — poate fi parcurs astăzi fără compromisuri și fără emoții pentru autonomia bateriei.
Autonomia rămâne, fără îndoială, principala provocare pentru posesorii de mașini electrice, o realitate valabilă nu doar în România, ci la nivel global. Spre deosebire de benzinăriile clasice, stațiile de încărcare nu sunt încă la tot pasul, iar pe anumite sectoare de drum poți parcurge sute de kilometri fără să întâlnești o priză pentru vehicule electrice (EV). De aceea, planificarea riguroasă a traseului este literă de lege înainte de a porni la un drum lung.
Dacă ne propunem un înconjur complet al României — cu pornire din București spre litoral, Delta Dunării, Moldova, Bucovina, Maramureș, zona de Vest, Oltenia, Transilvania și înapoi în Capitală — adunăm rapid o distanță de aproximativ 3.500 de kilometri.
Teoretic, în funcție de mașină, un „plin” asigură între 200 și 600 de kilometri. Practic, însă, stilul de mers, relieful, clima și aerul condiționat schimbă radical datele problemei. În timp ce o mașină termică ar devora acest traseu în 6-8 zile, cu un vehicul electric călătoria va dura aproape două săptămâni. Timpul se dublează deoarece ești obligat să faci pauze de reîncărcare de minimum 1-2 ore la fiecare câteva sute de kilometri și, uneori, să te abați de la drumul principal.
În plus, „pana prostului” la electrice vine cu o complicație majoră: curentul nu poate fi adus la bidon. Dacă rămâi în pană, soluțiile se rezumă la o platformă de tractare sau la o mașină de depanare dotată cu stație mobilă de alimentare.
Etapa 1: De la București pe Autostrada Soarelui și prin Delta Dunării
Startul aventurii este unul dintre cele mai lejere. Segmentul București - Constanța măsoară în jur de 230 de kilometri, o distanță pe care o mașină electrică modernă, cu o autonomie reală de peste 300 km, o poate acoperi dintr-o singură bucată.
Odată ajunși la mare, opțiunile de alimentare sunt generoase. În Constanța, hub-ul PPC blue de pe Bulevardul Tomis 387 pune la dispoziție 12 stații de încărcare, iar alte 12 puncte sunt active la hypermarketul din Agigea (pe Strada Dragoș Vodă 1, în Lazu).
Provocarea începe la plecarea spre Delta Dunării, prin Jurilovca și Cetatea Enisala. În această zonă, infrastructura devine rară în localitățile mici, motiv pentru care este vital să plecați din Constanța cu bateria plină și să folosiți orașul Tulcea ca punct obligatoriu de reîncărcare.
Etapa 2: Prin nordul Moldovei spre mănăstirile din Bucovina
Din Tulcea, traseul urcă spre Galați, Bârlad, Iași, Piatra Neamț și Suceava. Iașiul este nodul urban principal unde trebuie făcut plinul de energie înainte de a ataca zonele montane. Următoarele puncte sigure sunt Piatra Neamț și Suceava.
Este extrem de important să nu intrați în zonele turistice izolate — cum sunt Cheile Bicazului, Lacul Roșu sau mănăstirile Voroneț, Humor și Moldovița — cu o baterie descărcată. Pe aceste drumuri sinuoase din relief de deal și munte, stațiile publice lipsesc aproape cu desăvârșire, chiar dacă atracțiile culturale precum Palatul Culturii din Iași sau Curtea Domnească din Piatra Neamț merită toată atenția.
Etapa 3: Testul Maramureșului și coborârea spre Cluj
Trecerea din Bucovina spre Maramureș se face prin spectaculosul Pas Prislop, continuând spre Sighetu Marmației, Satu Mare, Oradea și Cluj-Napoca. Aceasta este una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai solicitante porțiuni ale turului. Relieful montan accentuat și urcările repetate vor consuma rapid resursele bateriei.
Strategia corectă este să vă bazați exclusiv pe orașele mari (Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Cluj) pentru alimentare. Deși în zonele rurale de pe Valea Izei sau din apropierea Cimitirului Vesel de la Săpânța și a Mănăstirii Bârsana mai există stații publice, funcționarea sau disponibilitatea lor nu este niciodată garantată.
Etapa 4: Autostrăzile din Vest și marile hub-uri din Oltenia
Segmentul care leagă Clujul de Arad, Timișoara, Deva și Alba Iulia este considerabil mai prietenos. Traseul traversează orașe mari și zone comerciale extrem de bine dotate cu puncte de încărcare rapidă, oferind răgazul perfect pentru a vizita clădirile Secession din Timișoara sau monumente istorice precum Castelul Corvinilor, Cetatea Deva și Alba Carolina.
Din Alba Iulia, traseul coboară prin Valea Jiului către Târgu Jiu și Craiova. Ajunși în Bănie, șoferii au la dispoziție o infrastructură modernă: la hypermarketul de pe Strada Henry Ford 12 funcționează un centru PPC blue masiv, cu 12 puncte de încărcare și o putere totală instalată de 700 kW.
Etapa 5: Supraviețuirea pe Transalpina și Transfăgărășan
Cea mai dificilă încercare a întregului înconjur este traversarea celor mai înalte șosele din țară. Din Craiova se înaintează spre Râmnicu Vâlcea și Novaci, punctul de pornire pe Transalpina. Înainte de a pleca la drum, este obligatoriu să verificați restricțiile de circulație din vara anului 2026, ambele șosele alpine fiind dependente de capriciile vremii.
Urcarea abruptă dintre Rânca și Pasul Urdele va pune la grea încercare bateria, așa că mașina trebuie să aibă maximum de energie la start; nu vă bazați pe singura stație din zona montană. După coborârea spre Sebeș, reîncărcarea sigură se poate face la Sibiu, pe Calea Șurii Mari 33, unde există opt puncte de încărcare, inclusiv unități ultra-rapide de 150 kW și 200 kW.
Urmează Transfăgărășanul, pe ruta Bâlea Cascadă - Bâlea Lac - Barajul Vidraru - Curtea de Argeș, un alt test de anduranță unde regenerarea energiei la coborâre va compensa parțial consumul masiv de la urcare.
Etapa 6: Revenirea în Capitală prin Brașov și Valea Prahovei
După coborârea de pe Transfăgărășan, prima oprire tehnologică majoră este la Supernova Pitești. Aici funcționează un mega-hub Eldrive dotat cu o unitate mamut HYC1000 de 1 MW și 11 puncte de încărcare deschise la inaugurare.
De la Pitești, traseul urcă din nou spre munți, către Brașov, trecând prin Câmpulung, Moieciu, Bran și Râșnov. Deși are doar 150 de kilometri, drumul este abrupt și solicitant. Prima oprire sigură de pe această rută se află la kilometrul 60, în parcarea Kaufland Câmpulung Muscel (Strada Frații Golești 22). În Moieciu și Bran, resorturi precum Cheile Grădiștei sau Club Vila Bran dețin puncte de încărcare, însă accesul trebuie confirmat în prealabil. Următoarea plasă de siguranță este la kilometrul 130, la Kaufland Râșnov (Șoseaua Branului 99).
Ultimul segment, Brașov – București, se desfășoară pe clasicul DN1, prin Predeal, Sinaia și Ploiești. Pentru reîncărcare, puteți opri după primii 50 km la E.ON Drive din Sinaia Plaza (Calea Brașovului 50), iar în zona Ploieștiului aveți la dispoziție hub-urile de la Romania Host FastCharger (DN1, km 63) sau e-charge de la Decathlon Ploiești, asigurând o sosire fără emoții în Capitală.
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