Înconjurul României cu mașina electrică în 2026: Traseul ideal ca să eviți „pana prostului”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 15:36

Extinderea masivă a infrastructurii de încărcare în toate județele țării deschide noi perspective pentru posesorii de vehicule electrice. Analizăm în detaliu dacă un traseu complet prin România — care include autostrăzi, drumuri europene din Moldova și cele mai înalte șosele alpine din Carpați — poate fi parcurs astăzi fără compromisuri și fără emoții pentru autonomia bateriei.

Distribuie articolul