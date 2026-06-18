Războiul cu Iranul golește rezervele SUA. Stocurile de petrol, la un minim istoric

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 08:50

Statele Unite au înregistrat o nouă scădere semnificativă a rezervelor de petrol, care au coborât la cel mai redus nivel din ultimele peste patru decenii. De la izbucnirea conflictului cu Iranul, stocurile s-au diminuat cu peste 96 de milioane de barili.

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