Războiul cu Iranul golește rezervele SUA. Stocurile de petrol, la un minim istoric

Statele Unite au înregistrat o nouă scădere semnificativă a rezervelor de petrol, care au coborât la cel mai redus nivel din ultimele peste patru decenii. De la izbucnirea conflictului cu Iranul, stocurile s-au diminuat cu peste 96 de milioane de barili.
Stocurile de petrol ale Statelor Unite au scăzut pentru a zecea săptămână consecutivă, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii peste 40 de ani, pe fondul creşterii puternice a cererii generate de perturbările provocate de războiul cu Iranul, potrivit datelor publicate miercuri de Administraţia pentru Informaţii în Energie (EIA), relatează Reuters.
Stocurile totale de țiței ale Statelor Unite - incluzând rezervele comerciale și Rezerva Strategică de Petrol - au scăzut pentru a zecea săptămână consecutivă, ajungând la 758,5 milioane de barili, cel mai redus nivel din martie 1985.
Săptămâna trecută, diminuarea a fost de 17,2 milioane de barili, potrivit datelor EIA citate de Reuters. De la începutul conflictului cu Iranul, scăderea cumulată depășește 96 de milioane de barili, pe fondul cererii globale ridicate pentru petrol american.
Stocurile comerciale și situația din Cushing
Excluzând rezerva strategică, stocurile comerciale au scăzut cu 8,3 milioane de barili, până la 418,2 milioane, o reducere mult peste estimările analiștilor (4,6 milioane).
La hub‑ul de la Cushing, Oklahoma, punctul de livrare pentru contractele WTI, rezervele au coborât la 20,03 milioane de barili, cel mai mic nivel din 2014 și foarte aproape de pragul minim necesar funcționării infrastructurii.
Creșterea consumului și activitatea rafinăriilor
Cererea totală de produse petroliere a urcat la 20,69 milioane barili/zi, un indicator al consumului intern.
• Consumul de benzină: +481.000 barili/zi → 9,21 milioane barili/zi
• Rafinăriile au crescut procesarea, gradul de utilizare ajungând la 96,7%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.
În contrast, stocurile de motorină și păcură au crescut cu 1 milion de barili, până la 103,1 milioane, contrar așteptărilor pieței.
Reacția pieței petroliere
După publicarea raportului EIA, prețurile petrolului au crescut temporar, apoi și‑au redus câștigurile:
• Brent: ~79,4 dolari/baril
• WTI: ~76,6 dolari/baril
Investitorii evaluează atât evoluția negocierilor SUA–Iran, cât și avertismentele Agenției Internaționale pentru Energie privind un posibil surplus de ofertă în 2027.
Riscuri și vulnerabilități ale pieței
Analiștii avertizează că nivelul extrem de scăzut al stocurilor din Cushing, combinat cu diminuarea continuă a rezervelor americane, menține piața petrolului vulnerabilă la noi șocuri de aprovizionare.