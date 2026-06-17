Cine investește cel mai mult în România. Un singur stat controlează o cincime din banii străini din țara noastră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 18:28

Țările de Jos rămân principalul investitor străin în România, consolidându-și poziția de lider în clasamentul investițiilor străine directe (ISD). Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României în iunie 2026, Olanda deține aproximativ 20% din totalul investițiilor străine din economie, cu un volum care depășește 15 miliarde de euro.

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