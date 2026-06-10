Donald Trump amenință din nou Iranul: ”Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”
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Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite vor lovi Iranul „foarte dur” dacă nu se ajunge la un acord de pace, acuzând în același timp duplicitatea Teheranului.
„Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, afirmând că are dreptul să facă acest lucru după distrugerea, luni, a unui elicopter american în Strâmtoarea Ormuz, fapt atribuit Teheranului.
Liderul american a reiterat că Iranul va fi lovit chiar miercuri şi a menţionat centralele electrice ca posibile ţinte.
„Vrem un acord care să aibă sens, vrem un acord care să funcţioneze”, a adăugat Trump despre negocierile cu Iranul.
Președintele SUA repetat că Iranul a acceptat deja să nu aibă arme nucleare, dar acordul încă nu este semnat.
„Eram cu adevărat pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne ducă de nas, îşi bat joc de noi”, a spus liderul de la Casa Albă.
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