Profesor condamnat pentru moartea fiului adoptiv. Copilul de doar 17 luni ar fi fost supus unor abuzuri repetate

Un caz care a șocat opinia publică din Marea Britanie s-a încheiat cu un verdict dur pronunțat de instanță. Un profesor de liceu în vârstă de 37 de ani a fost găsit vinovat pentru moartea fiului său adoptiv, un băiețel de doar 17 luni, după ce judecătorii au concluzionat că minorul a fost victima unor abuzuri grave în perioada petrecută în grija acestuia.
Potrivit deciziei pronunțate de Curtea Coroanei din Preston, copilul a murit după luni întregi de violențe și rele tratamente, într-un dosar care a scos la iveală detalii extrem de tulburătoare.
Copilul a locuit doar câteva luni cu părinții adoptivi
Conform informațiilor prezentate în instanță, băiețelul fusese adoptat în aprilie 2023 de profesor și partenerul său. Minorul avea atunci aproximativ 13 luni și a petrecut doar patru luni în locuința celor doi din Blackpool.
Anchetatorii au stabilit că, în această perioadă, copilul ar fi fost supus unor agresiuni repetate și unor forme severe de abuz, care au culminat cu decesul său.
Zeci de leziuni descoperite de medici
Raportul medico-legal a evidențiat amploarea suferințelor îndurate de copil. Specialiștii au identificat aproximativ 40 de leziuni pe corpul victimei, inclusiv vânătăi externe, traumatisme interne și o fractură la nivelul unui braț.
Aceste constatări au contrazis explicațiile oferite inițial de profesor, care susținuse că micuțul ar fi căzut accidental și ulterior s-ar fi înecat.
În urma investigațiilor, procurorii au concluzionat că rănile nu puteau fi rezultatul unui accident și indicau un istoric de abuzuri repetate.
Instanța a pronunțat verdictul
Judecătorii au decis că profesorul este responsabil pentru moartea copilului, fiind găsit vinovat de omor și de alte infracțiuni grave legate de rele tratamente aplicate minorului.
Partenerul acestuia, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnat pentru că nu a intervenit pentru a preveni decesul copilului și pentru că a permis continuarea situației de abuz.
Pe parcursul procesului, cei doi au respins acuzațiile formulate împotriva lor, însă probele prezentate de procurori au convins instanța de vinovăția acestora.
Acuzații grave privind perioada petrecută de copil în locuința adoptivă
Ancheta a scos la iveală și alte fapte extrem de grave. Procurorii au susținut că în perioada în care minorul s-a aflat în grija celor doi bărbați au existat acte de cruzime asupra copilului, precum și realizarea unor materiale indecente care îl aveau ca subiect pe acesta.
În dosar au fost formulate multiple capete de acuzare privind rele tratamente aplicate minorului și alte infracțiuni asociate exploatării copilului.
Un caz care a provocat indignare în Marea Britanie
Moartea băiețelului a generat un val de reacții în spațiul public britanic și a readus în atenție discuțiile privind monitorizarea copiilor aflați în sistemul de adopție.
Verdictul pronunțat de Curtea Coroanei din Preston marchează finalul unui proces complex, însă cazul continuă să fie considerat unul dintre cele mai șocante dosare de abuz asupra unui copil din ultimii ani.