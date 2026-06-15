Profesor condamnat pentru moartea fiului adoptiv. Copilul de doar 17 luni ar fi fost supus unor abuzuri repetate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 23:21

Un caz care a șocat opinia publică din Marea Britanie s-a încheiat cu un verdict dur pronunțat de instanță. Un profesor de liceu în vârstă de 37 de ani a fost găsit vinovat pentru moartea fiului său adoptiv, un băiețel de doar 17 luni, după ce judecătorii au concluzionat că minorul a fost victima unor abuzuri grave în perioada petrecută în grija acestuia.

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