Cupa Mondială 2026: echipele participante, programul complet și favoritele la câștigarea trofeului.

Sursă: Realitatea.Net

Cea mai mare ediție a Cupei Mondiale FIFA din istorie se apropie, competiția urmând să reunească un număr record de 48 de echipe și să includă 104 meciuri desfășurate în Statele Unite, Canada și Mexic. Cele trei țări gazdă sunt calificate automat la turneul final, care promite să fie cea mai amplă și spectaculoasă ediție de până acum.

Cupa Mondială FIFA 2026 se pregătește să intre în istorie drept cea mai amplă ediție a competiției, cu 48 de echipe participante și un total de 104 meciuri găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul aduce nu doar un format extins, ci și debutul mai multor națiuni pe scena mondială.

Argentina își apără titlul, iar patru națiuni debutează la Mondial

Campioana en-titre, Argentina, revine la turneul final cu obiectivul de a-și apăra trofeul cucerit la ediția precedentă. În același timp, competiția marchează premiere importante: Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan vor participa pentru prima dată la o Cupă Mondială.

Format extins: grupe mai numeroase și faze eliminatorii lărgite

Noua structură a turneului include 12 grupe a câte patru echipe, fiecare formație urmând să joace cel puțin trei partide în faza grupelor.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în fazele eliminatorii, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. Formațiile clasate pe ultimul loc sunt eliminate.

Faza eliminatorie va începe cu 32 de echipe și se va disputa în sistem „knockout”, iar semifinalele vor fi urmate de un meci pentru locul al treilea, programat cu o zi înainte de finală.

Orașele gazdă din America de Nord

Partidele vor fi distribuite în mai multe orașe din SUA, Canada și Mexic, printre care Atlanta, Miami, New York/New Jersey, Los Angeles, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Toronto și Vancouver.

Finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc la East Rutherford, în Statele Unite.

Calendarul competiției

Turneul se va desfășura pe parcursul a aproximativ cinci săptămâni:

11 iunie – 27 iunie: faza grupelor

28 iunie – 3 iulie: șaisprezecimi de finală

4 – 7 iulie: optimi de finală

9 – 11 iulie: sferturi de finală

14 – 15 iulie: semifinale

18 iulie: meciul pentru locul 3

19 iulie: finala

Grupe echilibrate și dueluri de top

Competiția reunește marile forțe ale fotbalului mondial, precum Brazilia, Franța, Germania, Argentina, Spania și Anglia, dar și debutantele turneului.

Printre cele mai atractive grupe se numără cele în care se regăsesc Brazilia și Maroc, Germania și Ecuador, Spania și Uruguay sau Argentina și Austria, alături de adversari mai slab cotați, dar imprevizibili.

Cotele la câștigarea trofeului

Potrivit caselor de pariuri, Spania este considerată principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale, urmată de Franța, Anglia, Brazilia, Argentina și Portugalia.

La polul opus, echipe precum Haiti și Curaçao sunt creditate cu șanse minime la trofeu.

Argentina, în căutarea unei performanțe istorice

Argentina încearcă să devină prima echipă din ultimele decenii care își apără titlul mondial, performanță reușită până acum doar de Italia și Brazilia.

În același timp, ultimele ediții ale Cupei Mondiale au demonstrat un echilibru tot mai mare în fotbalul mondial, cu șase campioane diferite în ultimele șase turnee.