Vreme rea în toată țara: cod galben de furtuni și vijeli. Șefa meteorologilor dezvăluie ce se întâmplă în următoarele ore-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Furtuna și grindina au făcut ravagii în toată țara, iar meteorologii nu au deloc vești bune. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, că episodul de vreme rea va continua în următoarele ore și a prezentat prognoza actualizată pentru fiecare regiune.

”Atenționarea meteorologică de cod galben vizează partea de nord și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei, dar și zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Vorbim de cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, vijelii, pentru că viteza vântului la rafală va fi între 50-70 de km pe oră”, a declarat Elena Mateescu.

Șefa ANM a subliniat că joi vor intra în vigoare alte două coduri galbene de fenomene meteo extreme.

”Mâine un alt cod galben, mâine dimineață de la ora 5 până mâine la 10, pentru partea de vest-nord-vest a țării, în continuare fenomene de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată și un al treilea cod galben mâine de la ora 10 până mâine seară la ora 21, cuprinde cea mai mare parte a țării, exceptând zone din vest-nord-vest și sud-est”, a mai spus aceasta.