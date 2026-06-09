Eugen Tomac, după negocierile cu grupul Uniţi pentru România: ”Sunt colegi parlamentari care mi-au spus deschis că i-am convins”

Sursă: Realitatea.Net

Eugen Tomac, premierul desemnat, a declarat, marţi, după întâlnirea cu grupul Uniţi pentru România, că este încrezător că va primi votul parlamentarilor, subliniind că sunt colegi care i-au spus deschis că i-a convins.

"Evident că îmi doresc şi voi continua seria de întâlniri şi cu alte grupuri parlamentare, tocmai pentru a-i convinge că, pentru a depăşi acest moment de impas în care se află societatea românească, merită să-mi acorde încrederea şi votul", a spus Eugen Tomac.

Totodată, el a menţionat că i s-a părut o propunere interesantă pe care nu a mai auzit-o până acum, de a acorda mai multă atenţie sportului, inclusiv ideea de a înfiinţa un Minister al Sportului.

"Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români şi nu voi înfiinţa un Minister al Sportului, pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenţie Agenţiei Naţionale pentru Sport şi mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiţii. Deci, o discuţie foarte bună şi încrezătoare", a mai transmis Eugen Tomac.

Întrebat dacă are susţinerea acestui grup politic, premierul a răspuns: "Eu îmi fac datoria de a discuta cu fiecare grup politic. Sunt colegi parlamentari care mi-au spus deschis că i-am convins, inclusiv aici în sală”.