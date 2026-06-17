Adrian Veștea negociază cu PSD la Vila Lac. Care sunt condițiile pentru susținerea guvernării - SURSE

Publicat 17 iun. 2026, 16:56 Sursă Realitate Plus

Adrian Veștea discută la această oră cu liderii PSD la Vila Lac. Se pune la punct programul de guvernare, iar maine premierul desemnat depune mîine lista miniștrilor și programul de guvernare. În paralel, PNL face consiliul executiv cu 800 de membri vineri, care va decide daca se organizează congresul de duminică.

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