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Politica· 2 min citire

PNL a convocat Consiliul Național Extraordinar și propune organizarea Congresului Extraordinar pentru duminică – OFICIAL

Conducerea PNL (Inquam/George Călin)

Conducerea PNL (Inquam/George Călin)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 17:25

Biroul Politic Național al PNL a decis, miercuri, convocarea Congresului partidului pentru duminică. Anunțul oficial a venit la finalul unei ședințe tensionate a liberalilor, în cadrul căreia Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte.

"Conducerea Partidului Național Liberal, întrunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de 17 iunie, a decis – la propunerea președintelui Ilie Bolojan – convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pe data de 19 iunie 2026, ora 17,:00 în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026, ora 12:00, în București, la Romexpo.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor.

Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, 19 iunie, la care vor participa 800 delegați liberali, va include:

- Aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026

- Aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică, 21 iunie 2026, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar", a transmis PNL.

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