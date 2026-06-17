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Politica· 2 min citire
PNL a convocat Consiliul Național Extraordinar și propune organizarea Congresului Extraordinar pentru duminică – OFICIAL
Conducerea PNL (Inquam/George Călin)
Biroul Politic Național al PNL a decis, miercuri, convocarea Congresului partidului pentru duminică. Anunțul oficial a venit la finalul unei ședințe tensionate a liberalilor, în cadrul căreia Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte.
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