Călin Matieș cere subvenții pentru porcii din gospodăriile românilor. Deputatul AUR acuză Ministerul Agriculturii că ignoră una dintre cauzele crizei din sectorul suinelor

Sursă: Realitatea.Net

Deputatul AUR Călin Mătieș critică refuzul Ministerului Agriculturii de a acorda subvenții pentru porcii crescuți în gospodării, deși România importă masiv carne de porc și nu reușește să controleze efectele pestei porcine africane. Potrivit acestuia, sprijinirea crescătorilor ar ajuta atât la monitorizarea efectivelor, cât și la creșterea producției românești.

„Măsuri se pot lua pentru stoparea pestei porcine africane, pot să fie ajutați oamenii mai mult. Eu am spus de nenumărate ori, vorbim de pesta porcină africană și am spus-o în Comisie de nenumărate ori, că se spune că populația a greșit, că mișcarea animalului nu este controlată. Cum îi dai la oaie subvenție și știi crotaliul, știi fiecare oaie unde se mișcă, și la porc, la populație, de ce nu vrea Ministerul Agriculturii să dea o subvenție? Efectiv n-am primit răspuns pentru că se discută că ar fi un milion sau trei milioane de porci la populație în gospodărie”, a declarat Călin Matieș.

Totodată, Călin Matieș avertizează că problema este cu atât mai gravă cu cât România continuă să fie dependentă de importurile de carne de porc și nu reușește de ani de zile să își refacă producția internă.

„Suntem deficitari la carnea de porc și nu ne revenim de foarte mult timp. Importăm parcă vreo 80% carne de porc fără să discutăm de preparate, procentul acum poate e mai mic, dar, oricum, e o problemă. Vin foarte mulți purcei în dube din astea de 3,5 tone din Ungaria, fără acte, fără nimic. Păi, noi avem nevoie să dezvoltăm maternitățile, zonele de reproducție, s-au alocat niște bani pentru treaba asta”, a subliniat deputatul AUR.

Potrivit lui deputatului AUR, România nu își poate reduce dependența de importurile de carne de porc fără măsuri concrete de sprijin pentru producătorii autohtoni. În opinia sa, dezvoltarea fermelor de reproducție și sprijinirea gospodăriilor care cresc porci trebuie să devină priorități ale Ministerului Agriculturii.