Adrian Veștea negociază cu PSD la Vila Lac. Care sunt condițiile pentru susținerea guvernării - SURSE

Publicat 17 iun. 2026, 16:56 Sursă Realitate Plus

Premierul desemnat Adrian Veștea discută la această oră, la Vila Lac, cu liderii PSD despre programul de guvernare și lista de miniștri ai viitorului cabinet. Întâlnirea are loc în format restrâns, iar discuțiile vizează capitolele sensibile din program, potrivit surselor Realitatea Plus.

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