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Politica· 2 min citire
Adrian Veștea negociază cu PSD la Vila Lac. Care sunt condițiile pentru susținerea guvernării - SURSE
Adrian Veșea (PNL), premier desemnat
Publicat17 iun. 2026, 16:56
SursăRealitate Plus
Premierul desemnat Adrian Veștea discută la această oră, la Vila Lac, cu liderii PSD despre programul de guvernare și lista de miniștri ai viitorului cabinet. Întâlnirea are loc în format restrâns, iar discuțiile vizează capitolele sensibile din program, potrivit surselor Realitatea Plus.
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