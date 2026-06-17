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Politica· 1 min citire

George Simion, mesaj de forță după ce AUR a ajuns la 90 de parlamentari: „Semnăm și votăm orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători”

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 16:59
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Președintele AUR, George Simion, a transmis miercuri un mesaj prin care subliniază puterea parlamentară a partidului său, după ce formațiunea a ajuns la 90 de reprezentanți în Parlament.

„AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători. AUR = LOIALITATE”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

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