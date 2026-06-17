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Politica· 1 min citire
George Simion, mesaj de forță după ce AUR a ajuns la 90 de parlamentari: „Semnăm și votăm orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători”
George Simion, președintele AUR
Publicat17 iun. 2026, 16:59
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Președintele AUR, George Simion, a transmis miercuri un mesaj prin care subliniază puterea parlamentară a partidului său, după ce formațiunea a ajuns la 90 de reprezentanți în Parlament.
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