Medicul rezident mort la Floreasca, condus pe ultimul drum

Sursă: Realitatea PLUS

Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort în toaleta spitalului Floreasca a fost condus astăzi pe ultimul drum. Toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit s-au adunat la slujba de înmormântare, care a avut loc în localitatea natală Pojogeni, din județul Gorj.

Soția rezidentului decedat, mesaj sfâșietor

În comuna Pojogeni din județul Gorj au fost momente grele.

Familia și prietenii s-au adunat pentru a-l conduce pe Alexandru Neacșu pe ultimul drum.

Toți au avut numai cuvinte de laudă. L-au numit un familist convins și un medic profesionist, cu un viitor strălucit în față.

Anunțul morții sale a fost făcut de soția acestuia care a publicat un mesaj tulburător, în care vorbește despre pierderea suferită.

„Ai plecat prea devreme și ne-ai lăsat singuri! De acolo de unde ești să ai grijă de copiii tăi, atât te mai rog, că ei erau lumina ochilor tăi!”, a transmis soția medicului într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Medicul a fost găsit decedat în toaleta Spitalului de Urgență Floreasca din București. El și-ar fi injectat fentanil, arată primele rezultate ale necropsiei.