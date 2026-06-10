Noi detalii în cazul medicului anestezist ucis și incendiat. Ce au găsit anchetatorii în locuința amantei bărbatului

Sursă: Realitatea.Net

Ancheta în cazul medicului anestezist din București, găsit mort și incendiat în propria locuință în luna martie, continuă să scoată la iveală detalii importante. După săptămâni de cercetări, polițiștii și procurorii au descoperit indicii care ar putea explica dispariția unor bunuri de mare valoare aparținând victimei.

Potrivit informațiilor obținute în cadrul investigației, medicul în vârstă de 72 de ani ar fi fost deposedat de zeci de ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte valoroase înainte ca locuința să fie incendiată.

Imagini de supraveghere decisive în anchetă

Deși principala suspectă, o femeie de 39 de ani care ar fi avut o relație apropiată cu victima și care a lucrat pentru aceasta ca menajeră, se află deja în arest preventiv, anchetatorii au continuat verificările pentru a reconstitui întregul traseu al bunurilor dispărute.

Un rol important l-au avut imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Acestea ar arăta că femeia a părăsit locuința medicului la scurt timp după comiterea faptei, însoțită de un bărbat cunoscut de aceasta. Cei doi transportau o geantă în care, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, s-ar fi aflat ceasuri scumpe, bijuterii și telefonul mobil al victimei.

Ce au descoperit polițiștii la percheziții

Pe baza noilor informații, ancheta s-a extins către alte persoane care ar fi avut legătură cu valorificarea bunurilor sustrase. Cercetările au condus inclusiv la fosta parteneră a bărbatului implicat.

În urma perchezițiilor efectuate, anchetatorii ar fi găsit documente care indică amanetarea unor ceasuri de lux ce ar proveni din patrimoniul medicului ucis. Descoperirea a consolidat suspiciunile că bunurile ar fi fost predate pentru a fi transformate rapid în bani.

Surse apropiate anchetei susțin că zeci de ceasuri valoroase ar fi ajuns la persoane din anturajul suspecților, cu scopul de a fi vândute sau amanetate fără a atrage atenția autorităților.

Noi suspecți în dosarul crimei

Ca urmare a acestor descoperiri, procurorii au extins cercetările și față de alte persoane. Un bărbat și fosta sa parteneră sunt cercetați pentru tăinuire, fiind suspectați că au ascuns informații și bunuri relevante pentru anchetă.

Cei doi au fost reținuți inițial de polițiști. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, în timp ce femeia a fost plasată în arest la domiciliu.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact traseul tuturor bunurilor dispărute și să recupereze obiectele de valoare care aparțineau medicului anestezist. În paralel, procurorii adună noi probe pentru a clarifica rolul fiecărei persoane implicate în acest dosar care a șocat opinia publică.