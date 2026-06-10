Trump, mesaj dur la adresa Iranului: „Și-a luat prea mult timp pentru a negocia și va trebui să plătească. Tiranul este MORT!”
Donald Trump
Donald Trump a lansat miercuri un nou mesaj dur la adresa Iranului, într-o postare publicată pe rețeaua sa socială, Truth Social.
Președintele american a afirmat că autoritățile iraniene au întârziat prea mult negocierile pentru un acord care, în opinia sa, ar fi fost favorabil Teheranului. „Iranienii şi-au luat ”prea mult timp pentru a să negocieze un acord care ar fi fost excelent pentru ei” şi vor trebui ”să plătească preţul””, a transmis Donald Trump.
Trump: „Armata iraniană este un haos complet şi total”
În aceeași postare, liderul american a susținut că armata Iranului ar fi fost grav afectată. ”Armata iraniană este un haos complet şi total”, afirmă Trump. Acesta a declarat că o parte importantă a forțelor iraniene ar fi fost distrusă. ”O bună parte (a ei), ca marina şi Forţele lor Aeriene nici măcar nu mai există, ele au fost total învonse”, a mai scris președintele american.
Donald Trump a continuat seria declarațiilor agresive și a transmis un nou mesaj la adresa regimului iranian. ”Iranul vobeşte mult şi nu face nimic. Tiranul din Orientul Mijlociu este MORT!!!”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.
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