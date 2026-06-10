Alertă hidrologică în România: cod galben de inundații pe râuri din 14 județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterilor de debite

Sursă: Realitatea.Net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru mai multe regiuni ale țării. Avertizarea este valabilă până joi, la ora prânzului, și vizează râuri din 14 județe, unde există risc de viituri rapide, inundații locale și creșteri semnificative ale nivelului apelor.

Specialiștii atrag atenția că precipitațiile prognozate în următoarele ore, combinate cu scurgerile de pe versanți și propagarea debitelor, pot genera fenomene hidrologice periculoase în mai multe bazine hidrografice.

Risc de inundații locale și depășirea cotelor de atenție

Potrivit hidrologilor, în zonele aflate sub avertizare se pot înregistra scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide pe cursurile mici de apă.

De asemenea, există posibilitatea producerii unor creșteri de debite și niveluri pe anumite râuri, situație care poate conduce la depășirea cotelor de atenție și la apariția unor inundații locale în zonele vulnerabile.

Autoritățile recomandă populației din regiunile vizate să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu precipitații abundente.

Județele aflate sub Cod galben hidrologic

Avertizarea emisă de INHGA vizează cursuri de apă din județele:

Sibiu

Vâlcea

Argeș

Dâmbovița

Ilfov

Călărași

Prahova

Ialomița

Buzău

Covasna

Vrancea

Galați

Constanța

Tulcea

În aceste zone sunt monitorizate mai multe bazine hidrografice importante, printre care Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna și afluenți ai râului Siret.

Dobrogea și sud-estul țării, printre regiunile afectate

Printre zonele aflate sub atenționare se numără și județele Constanța și Tulcea, unde râurile din Dobrogea pot înregistra creșteri rapide ale nivelului apei în urma precipitațiilor estimate pentru următoarele ore.

Specialiștii avertizează că fenomenele periculoase se pot manifesta cu intensitate mai mare pe râurile mici și în zonele unde cantitățile de apă se acumulează într-un interval scurt de timp.

Recomandările autorităților

În contextul avertizării hidrologice, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite traversarea cursurilor de apă, să nu staționeze în apropierea malurilor și să fie atenți la eventualele informări emise de instituțiile competente.

Totodată, administrațiile locale și serviciile pentru situații de urgență monitorizează evoluția fenomenelor și sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune.

Codul galben rămâne în vigoare până joi la prânz, perioadă în care hidrologii vor urmări permanent evoluția debitelor și a nivelurilor râurilor din zonele afectate.