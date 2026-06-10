Adolescentă agresată la locul de joacă. Un adult și-a vărsat furia pe copilă

Sursă: Realitatea PLUS

Scene revoltătoare într-un loc de joacă din Brăila. O adolescentă a fost agresată de un bărbat, chiar sub privirile copiilor care se aflau acolo.

Adolescentă înjurată, trasă de păr și amenințată în plină zi

Momentul a fost filmat și a ajuns pe rețelele de socializare.

Deși fata îl amenința pe agresor că va suna la Poliție, oamenii legii spun că până acum nu au primit nicio plângere.

Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!