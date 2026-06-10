Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Adolescentă agresată la locul de joacă. Un adult și-a vărsat furia pe copilă
10 iun. 2026, 19:09
Adolescentă agresată
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Scene revoltătoare într-un loc de joacă din Brăila. O adolescentă a fost agresată de un bărbat, chiar sub privirile copiilor care se aflau acolo.
Adolescentă înjurată, trasă de păr și amenințată în plină zi
Momentul a fost filmat și a ajuns pe rețelele de socializare.
Deși fata îl amenința pe agresor că va suna la Poliție, oamenii legii spun că până acum nu au primit nicio plângere.
Atenție urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Citește și:
- 19:01 - Daniel Băluță dezminte falsurile grosolane privind otrăvirea lui. ”Nu cred că Anca Alexandrescu a fost implicată. Nu mi-aș permite niciodată să acuz familia Realitatea”
- 18:45 - Contre dure între PSD și PNL. Acuzații reciproce în plină criză politică
- 18:29 - Momente de coșmar pentru un deputat PSD. Soția sa a fost găsită inconștientă în casă
- 18:12 - Nicuşor Dan: „Românii vor guvernare şi responsabilitate. România îşi păstrează direcţia pro-occidentală”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News