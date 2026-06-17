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Politica· 1 min citire
Veștea depune mâine lista miniștrilor și programul – SURSE. Nicușor Dan și-a amânat plecarea la un summit internațional
Nicușor Dan și Adrian Veștea
Publicat17 iun. 2026, 17:50
Actualizat17 iun. 2026, 17:51
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan rămâne în țară și nu va mai participa la summitul Renew Europe, premergător Consiliului European, conform Administrației Prezidențiale. Anunțul vine în condițiile în care, potrivit surselor Realitatea Plus, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea depune programul cabinetului și lista de miniștri.
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