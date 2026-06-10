Momente de coșmar pentru un deputat PSD. Soția sa a fost găsită inconștientă în casă

Sursă: Realitatea.Net

Soția fostului deputat Mugurel Surupăceanu a fost găsită inconștientă în locuință. Femeia a fost transportată de urgență la București.

Momente dramatice în municipiul Târgu Jiu, după ce soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu a fost găsită în stare de inconștiență în curtea locuinței sale. Femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital, fiind ulterior transferată cu un elicopter SMURD la București.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Alertă dată de familie după un mesaj îngrijorător

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment în presa locală, femeia și-ar fi contactat părinții înainte de producerea incidentului, lăsând să se înțeleagă că intenționează să recurgă la un gest extrem.

Îngrijorat, tatăl acesteia s-a deplasat imediat la locuința din cartierul Preajba, unde a găsit-o inconștientă. Bărbatul a apelat numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale și polițiști.

Medicii au intervenit de urgență

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să stabilizeze victima înainte de transportul la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Având în vedere gravitatea stării sale, medicii au decis transferul acesteia la Spitalul Universitar din București. Transportul a fost efectuat cu un elicopter SMURD, care a aterizat în județul Gorj pentru preluarea pacientei.

Surse apropiate cazului susțin că femeia se află în continuare în stare critică, iar prognosticul medicilor rămâne rezervat.

Ce au descoperit polițiștii

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a transmis că primele verificări indică faptul că femeia a fost găsită inconștientă într-o anexă aflată în curtea locuinței, spațiu amenajat ca loc de joacă.

„Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate” , au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

Oamenii legii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Cine este Mugurel Surupăceanu

Mugurel Surupăceanu este cunoscut în județul Gorj pentru activitatea sa politică din trecut. Acesta a ocupat funcția de deputat PSD și a fost prefect al județului Gorj. După retragerea din prim-planul politicii, s-a orientat către mediul de afaceri.

Apropiații familiei speră ca medicii să reușească să stabilizeze starea femeii și să îi salveze viața.