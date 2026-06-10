Alimentul adorat de români care poate deveni periculos pe caniculă. Avertismentul medicului Vlad Ciurea: ”Creierului nu îi place”

Sursă: Realitatea.Net

În perioada verii, când temperaturile depășesc frecvent 35°C, organismul este nevoit să depună un efort suplimentar pentru a-și menține echilibrul termic. Din acest motiv, alimentația capătă o importanță deosebită, iar unele preparate consumate în mod obișnuit pot deveni mai greu de tolerat în zilele caniculare. Neurochirurgul Vlad Ciurea atrage atenția asupra consumului de mici în această perioadă. Deși reprezintă unul dintre cele mai îndrăgite preparate ale sezonului estival și sunt nelipsiți de la grătarele românilor, consumul excesiv poate pune o presiune suplimentară asupra organismului, deja solicitat de temperaturile ridicate.

Potrivit specialistului, temperaturile extreme afectează deja circulația, digestia și funcționarea normală a organismului. În acest context, mesele bogate în grăsimi și greu de digerat pot amplifica disconfortul și pot crea probleme suplimentare.

„Organismul este deja supus unui stres termic imens pe caniculă. Dacă mai adăugăm și o mâncare grea, cum sunt mititeii, care cad ca un bolovan în stomac, riscăm fenomene periculoase, precum ischemii coronariene sau cerebrale”, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea.

Medicul subliniază că problema nu este reprezentată exclusiv de preparat, ci de asocierea dintre temperaturile ridicate, digestia dificilă și riscul de deshidratare. În timpul caniculei, corpul își folosește resursele pentru reglarea temperaturii, iar procesarea unei mese consistente necesită energie suplimentară și solicită sistemul circulator.

„Ce place stomacului nu este întotdeauna bun pentru creier”

Neurochirurgul spune că pofta alimentară nu coincide întotdeauna cu nevoile reale ale organismului. Mirosul apetisant al micilor de pe grătar îi poate face greu de refuzat, însă consumul frecvent nu este cea mai inspirată alegere în perioadele foarte calde.

„Când simțim mirosul lor pe grătar, suntem ghidați de instincte. Dar ce place stomacului nu este neapărat bun pentru creier. Creierului nu îi plac mititeii”, afirmă medicul.

Specialistul nu recomandă eliminarea completă a acestui preparat din alimentație, ci consumul cu moderație, în special în zilele în care temperaturile ating valori foarte ridicate.

Ce alimente sunt recomandate vara

În sezonul cald, medicii recomandă mese mai ușoare, bogate în apă și nutrienți, care să nu suprasolicite digestia.

Printre alimentele recomandate se numără:

legumele proaspete;

salatele;

fructele bogate în apă;

proteinele slabe;

preparatele gătite cât mai simplu.

În schimb, prăjelile, alimentele ultraprocesate, preparatele foarte grase și băuturile energizante ar trebui consumate cât mai rar, deoarece pot accentua senzația de disconfort și pot afecta hidratarea organismului.

Cum afectează canicula organismul

Temperaturile extreme influențează funcționarea întregului corp, însă creierul se numără printre organele cele mai sensibile la căldură. Potrivit specialiștilor, acesta funcționează optim la temperaturi moderate, iar expunerea prelungită la caniculă poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare și stare generală de disconfort.

Hidratarea corespunzătoare devine esențială în această perioadă. Consumul regulat de apă și alimente cu un conținut ridicat de lichide ajută organismul să compenseze pierderile provocate de transpirație și să își mențină funcțiile normale.

Recomandările medicului pentru zilele caniculare

Pe lângă alimentație și hidratare, prof. dr. Vlad Ciurea atrage atenția asupra expunerii la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime.

Pentru a reduce riscurile asociate caniculei, specialistul recomandă:

evitarea expunerii la soare în orele de vârf;

purtarea unei pălării sau a unei șepci deschise la culoare;

protejarea capului și a feței;

limitarea activităților fizice intense în aer liber;

consumul constant de apă pe parcursul zilei.

În perioadele cu temperaturi extreme, un regim alimentar echilibrat și măsurile de protecție împotriva căldurii pot contribui semnificativ la menținerea stării de sănătate și la prevenirea complicațiilor provocate de caniculă, potrivit sursei.