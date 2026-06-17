Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat vara ca să ecomomisești bani. Facturile la curent nu vor mai exploda

Odată cu venirea verii și creșterea temperaturilor, aparatul de aer condiționat devine unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din locuințe. Deși oferă confort în zilele caniculare, folosirea necorespunzătoare a acestuia poate duce la un consum ridicat de energie și la facturi considerabil mai mari. Specialiștii în climatizare atrag însă atenția că alegerea temperaturii potrivite poate face diferența, asigurând un echilibru între răcoarea din casă, consumul redus de electricitate și funcționarea eficientă a aparatului.
Specialiștii consultați de publicații internaționale recomandă o temperatură de aproximativ 26 de grade Celsius pentru sezonul cald. Această valoare oferă un echilibru eficient între confort și costurile de funcționare.
Patrick Gambel, expert HVAC și proprietarul General Heating & Air Conditioning, explică faptul că temperaturile foarte scăzute pot duce la creșterea semnificativă a consumului energetic.
„Majoritatea specialiștilor recomandă să nu coborâți sub aproximativ 23-24 de grade Celsius dacă doriți să mențineți factura la electricitate sub control”, spune acesta.
În zonele în care temperaturile exterioare depășesc frecvent 38-40 de grade Celsius, experții recomandă setări cuprinse între 26 și 28 de grade pentru a evita suprasolicitarea sistemului.
De ce consumă mai mult aerul condiționat când este setat prea rece
Diferența mare dintre temperatura de afară și cea din locuință obligă aparatul să funcționeze mai mult timp pentru a menține răcoarea.
„Aceste intervale de funcționare oferă cel mai bun echilibru între confortul interior, eliminarea umidității și eficiența energetică”, explică Randy Huckstadt, expert HVAC pentru JustAnswer.
Specialistul avertizează că fiecare grad setat în minus poate influența semnificativ consumul.
„Cu cât diferența este mai mare, cu atât instalația va funcționa mai mult. Fiecare grad în minus poate crește costurile cu până la 3%”, precizează acesta.
Este recomandat să oprești aerul condiționat când pleci de acasă?
Mulți proprietari aleg să oprească complet aparatul atunci când pleacă la serviciu sau în vacanță. Specialiștii consideră însă că această soluție nu este întotdeauna cea mai eficientă.
Patrick Gambel recomandă creșterea temperaturii cu câteva grade în perioadele în care locuința este goală.
„Dacă nu este nimeni acasă în timpul zilei, este util să lăsați locuința să se încălzească puțin. Acest lucru poate reduce factura la energie”, explică expertul.
Oprirea completă a sistemului poate avea efectul opus.
„Dacă opriți complet aerul condiționat, sistemul va trebui să lucreze mult mai intens pentru a răci din nou locuința atunci când vă întoarceți”, adaugă acesta.
Termostatele inteligente pot reduce consumul
Specialiștii recomandă utilizarea termostatelor inteligente pentru o gestionare mai eficientă a temperaturii din locuință.
Aceste dispozitive permit programarea răcirii în funcție de programul zilnic și pot porni automat sistemul înainte ca proprietarii să ajungă acasă.
„Un termostat inteligent poate programa răcirea casei înainte de întoarcerea proprietarilor, evitând consumul inutil și menținând în același timp o temperatură sigură în interior”, spune Randy Huckstadt.
Cum poți reduce factura la energie în timpul verii
Pe lângă setarea corectă a temperaturii, există și alte metode prin care consumul poate fi redus:
Folosește ventilatorul pe modul „Auto”
Atunci când ventilatorul funcționează permanent, consumul de energie crește chiar și în momentele în care sistemul nu răcește efectiv locuința.
„Dacă doriți să economisiți bani, folosiți ventilatorul pe modul «Auto» și nu pe «On»”, recomandă Patrick Gambel.
Ține geamurile și jaluzelele închise
În zilele caniculare, razele soarelui pot încălzi rapid interiorul locuinței. Specialiștii recomandă menținerea jaluzelelor și draperiilor trase în timpul orelor de vârf.
Etanșează ferestrele și ușile
Pierderile de aer rece contribuie semnificativ la creșterea consumului energetic.
„Puteți împiedica pătrunderea aerului cald prin etanșarea ușilor și ferestrelor”, explică Randy Huckstadt.
Întreține periodic aparatul
Curățarea filtrelor și verificarea unității exterioare sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului. Specialiștii recomandă schimbarea filtrelor la fiecare una până la trei luni.
Temperatura care oferă cel mai bun raport între confort și economie
Concluzia experților este clară: pentru majoritatea locuințelor, setarea aerului condiționat la aproximativ 26 de grade Celsius reprezintă cea mai eficientă soluție. O temperatură mai scăzută poate crește semnificativ costurile lunare, în timp ce utilizarea inteligentă a sistemului poate aduce economii importante fără a compromite confortul în zilele toride de vară, potrivit sursei.