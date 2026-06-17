Temperatura la care trebuie să setezi aerul condiționat vara ca să ecomomisești bani. Facturile la curent nu vor mai exploda

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 13:40

Odată cu venirea verii și creșterea temperaturilor, aparatul de aer condiționat devine unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din locuințe. Deși oferă confort în zilele caniculare, folosirea necorespunzătoare a acestuia poate duce la un consum ridicat de energie și la facturi considerabil mai mari. Specialiștii în climatizare atrag însă atenția că alegerea temperaturii potrivite poate face diferența, asigurând un echilibru între răcoarea din casă, consumul redus de electricitate și funcționarea eficientă a aparatului.

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