Cireșata, vedeta verii. Rețeta tradițională care transformă cireșele coapte într-o băutură aromată și fină

Vara este sezonul fructelor parfumate, iar cireșele se numără printre cele mai apreciate delicii ale acestei perioade. Dincolo de consumul lor proaspăt, acestea pot fi transformate într-o băutură de casă apreciată de generații întregi: cireșata. Dulce, aromată și cu o culoare rubinie spectaculoasă, aceasta este nelipsită din cămările celor care păstrează tradițiile culinare.
Prepararea cireșatei nu necesită ingrediente complicate, însă răbdarea este esențială pentru a obține un gust echilibrat și o aromă intensă. Iată cum se prepară, conform specialistilor.
Ingrediente necesare
Pentru aproximativ 2 litri de cireșată sunt necesare:
1 kilogram de cireșe bine coapte;
500 de grame de zahăr;
1 litru de alcool alimentar de 30-40 de grade sau vodcă;
opțional, câteva cuișoare sau un baton de scorțișoară pentru aromă.
Cum se prepară
Primul pas constă în spălarea atentă a cireșelor și îndepărtarea codițelor. Fructele se pun într-un borcan mare de sticlă, alternând straturi de cireșe cu straturi de zahăr.
Recipientul se închide și se lasă într-un loc însorit timp de 7-10 zile. În această perioadă, zahărul se va dizolva treptat, iar cireșele își vor lăsa sucul, formând un sirop natural.
După ce tot zahărul s-a topit, se adaugă alcoolul peste amestec. Pentru un plus de aromă, se pot adăuga câteva cuișoare sau un baton de scorțișoară.
Borcanul se închide din nou și se păstrează într-un loc răcoros și întunecat timp de aproximativ patru până la șase săptămâni. Din când în când, recipientul poate fi agitat ușor pentru omogenizarea ingredientelor.
La final, lichidul se strecoară prin tifon sau sită fină și se transferă în sticle curate, care se închid ermetic.
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Secretul unei cireșate reușite
Specialiștii în preparate tradiționale recomandă folosirea cireșelor foarte bine coapte, deoarece acestea oferă mai multă dulceață și o aromă mai intensă. De asemenea, timpul de maturare este important: cu cât băutura este păstrată mai mult, cu atât gustul devine mai rafinat.
O băutură cu gust de vacanță
Servită rece, cireșata este una dintre cele mai apreciate băuturi preparate în casă. Aroma fructată și culoarea sa vibrantă o transformă într-un adevărat simbol al verii, perfectă pentru mesele în familie sau întâlnirile cu prietenii.
Preparată după rețeta tradițională, cireșata păstrează parfumul cireșelor de sezon și aduce în fiecare pahar gustul autentic al verii românești.