Cireșata, vedeta verii. Rețeta tradițională care transformă cireșele coapte într-o băutură aromată și fină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:56

Vara este sezonul fructelor parfumate, iar cireșele se numără printre cele mai apreciate delicii ale acestei perioade. Dincolo de consumul lor proaspăt, acestea pot fi transformate într-o băutură de casă apreciată de generații întregi: cireșata. Dulce, aromată și cu o culoare rubinie spectaculoasă, aceasta este nelipsită din cămările celor care păstrează tradițiile culinare.

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