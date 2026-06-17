Cele mai geloase zodii din horoscop. Cine iubește cu pasiune și cine are tendința de a controla relația

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 13:47

Gelozia este una dintre cele mai intense emoții dintr-o relație și poate apărea chiar și atunci când există iubire și încredere. În astrologie, anumite zodii sunt considerate mai predispuse la posesivitate, suspiciuni sau nevoia constantă de siguranță emoțională.

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