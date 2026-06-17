Cele mai geloase zodii din horoscop. Cine iubește cu pasiune și cine are tendința de a controla relația

Gelozia este una dintre cele mai intense emoții dintr-o relație și poate apărea chiar și atunci când există iubire și încredere. În astrologie, anumite zodii sunt considerate mai predispuse la posesivitate, suspiciuni sau nevoia constantă de siguranță emoțională.
Desigur, comportamentul unei persoane nu este determinat exclusiv de zodie, însă astrologii susțin că anumite semne zodiacale au o sensibilitate mai mare atunci când vine vorba despre relații și fidelitate.
Scorpion – campionul geloziei
Scorpionul este adesea considerat cea mai geloasă zodie din horoscop. Intens, pasional și profund implicat emoțional, nativul din Scorpion iubește cu toată ființa sa și așteaptă aceeași loialitate din partea partenerului.
Atunci când simte că încrederea i-a fost trădată, poate deveni suspicios și posesiv. Deși rareori își arată vulnerabilitatea, Scorpionul observă cele mai mici schimbări de comportament și nu uită ușor dezamăgirile.
Taur – posesiv din dorința de stabilitate
Taurul caută siguranță și stabilitate în relații. Tocmai de aceea, orice amenințare la adresa echilibrului său emoțional poate declanșa sentimente de gelozie.
Nativii acestei zodii nu sunt impulsivi, însă pot deveni extrem de posesivi atunci când simt că partenerul se îndepărtează. Pentru Taur, fidelitatea reprezintă una dintre cele mai importante valori într-o relație.
Rac – sensibil și temător de abandon
Racul este o zodie profund emoțională, care investește mult suflet în relațiile sale. Din cauza sensibilității accentuate, poate deveni gelos atunci când se simte ignorat sau nesigur.
De multe ori, gelozia Racului nu se manifestă prin conflicte deschise, ci prin retragere, tristețe sau nevoia constantă de confirmare a sentimentelor partenerului.
Leu – gelozie alimentată de orgoliu
Leul adoră să fie apreciat și admirat. Atunci când atenția partenerului se îndreaptă către altcineva, orgoliul său poate avea de suferit.
Nativii acestei zodii pot deveni geloși nu atât din lipsă de încredere, cât din dorința de a rămâne centrul universului persoanei iubite. Cu toate acestea, Leii preferă să discute deschis despre ceea ce îi deranjează.
Fecioară – analizează totul în detaliu
La prima vedere, Fecioara nu pare o zodie geloasă. Totuși, tendința sa de a analiza fiecare detaliu poate alimenta suspiciuni și scenarii imaginare.
Atunci când apar îndoieli, nativii acestei zodii caută explicații logice și pot interpreta excesiv anumite situații, ceea ce duce la apariția geloziei.
Capricorn – rezervat, dar foarte atent
Capricornul își controlează bine emoțiile și rareori își exprimă gelozia în mod direct. Cu toate acestea, este foarte atent la comportamentul partenerului și nu tolerează lipsa de respect sau infidelitatea.
Atunci când își pierde încrederea într-o persoană, îi este foarte greu să o recâștige.
Zodiile mai puțin geloase
La polul opus se află Săgetătorul, Vărsătorul și, în multe situații, Gemenii. Aceste semne prețuiesc libertatea și independența, atât pentru ele însele, cât și pentru partener.
Deși pot simți gelozie ca orice altă persoană, tind să nu transforme această emoție într-un comportament posesiv sau controlator.