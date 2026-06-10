Motociclist de 26 de ani, mort după un impact violent cu un tramvai, pe Bulevardul Bucureștii Noi

Sursă: Realitatea.net

Un grav accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe Bulevardul Bucureștii Noi din Capitală, unde un motociclist a intrat în coliziune cu un tramvai. În urma impactului violent, bărbatul de 26 de ani a murit.

UPDATE - Ce spune Brigada Rutieră

Brigada Rutieră a anunțat că accidentul s-a produs marți, în jurul orei 14:00, pe Bulevardul Bucureștii Noi din Capitală. Potrivit primelor cercetări, un motociclist de 26 de ani, care circula dinspre Șoseaua Chitila către strada Jiului, a intrat în coliziune cu un tramvai al liniei 53, condus de un vatman de 54 de ani, care ieșea din depoul STB. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze pe tânăr, însă medicii au declarat decesul acestuia. Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Traficul rutier a fost restricționat în zonă, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.

„La data de 10 iunie 2026, în jurul orei 14:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Bucureștii Noi din municipiul București. Din primele cercetări, a rezultat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa cu motocicleta pe Bulevardul Bucureștii Noi, dinspre Șoseaua Chitila către str. Jiului, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu tramvaiul liniei 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 ani, care ieșea din depoul STB.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia. Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind "zero". Traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Bucureștii Noi, dinspre Șoseaua Chitilei către str. Pajurei. Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier”, au transmis oamenii legii.

Știre inițială

Potrivit informațiilor apărute inițial pe grupul „Info Trafic București și Ilfov”, accidentul a avut loc pe Bulevardul Bucureștii Noi, fiind implicate o motocicletă și un tramvai. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de salvare.

Martorii au relatat că motociclistul a fost găsit în stare critică, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, la scurt timp după producerea accidentului, a fost confirmat decesul acestuia.

În urma evenimentului, circulația tramvaielor a fost afectată. Conform informațiilor din teren, liniile 53 și 86 au fost blocate la ieșirea din Depoul Bucureștii Noi din cauza accidentului, fiind aplicate măsuri de deviere a traficului. De asemenea, traficul rutier pe sensul către Străulești a fost îngreunat, tramvaiul implicat în accident rămânând imobilizat pe linia de acces către depou până la finalizarea cercetărilor.

Restricții de trafic în zonă

Accidentul s-a produs într-o zonă deja puternic afectată de restricțiile de trafic. Potrivit mai multor șoferi și martori din zonă, circulația este îngreunată în această perioadă din cauza lucrărilor desfășurate simultan la noua magistrală de metrou și la linia de tramvai din zona Podului Constanța. Lucrările se extind și pe bulevardele Bucureștii Noi și Gloriei, unde benzile de circulație sunt restrânse, iar traficul se desfășoară cu dificultate aproape zilnic.