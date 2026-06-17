Bougatsa însiropată. Rețeta desertului care o să te ducă instant cu gândul la vacanțele de pe plajele însorite din Grecia

Bougatsa este un desert grecesc format din foi subțiri de aluat, tip foietaj, și o umplutură cremoasă, de obicei pe bază de griș cu lapte sau cremă de vanilie peste care se adaugă, după coacere, un sirop dulce care pătrunde în straturi și îi oferă textura specifică, moale la interior și ușor crocantă la exterior. Este un preparat simplu de făcut, iar gustul său te poartă instant pe malurile însorite ale Mării Egee.
Și pentru că vrem să te introducem în atmosfera de vacanță, astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă a acestui desert grecesc care a reușit să îi cucerescă pe turiștii din întrega lume.
INGREDIENTE:
Crema de griș:
60 g unt nesărat, topit
100 g zahăr tos
1 litru lapte
90 g griș
3 ouă mari
un praf de sare
coajă de portocală
1 linguriță vanilie
Pentru asamblare:
8-9 foi de plăcintă (phyllo / filo)
75 g unt topit (pentru uns foile)
65 g zahăr pudră
Sirop:
200 g zahăr
400 ml apă
1 baton de scorțișoară
MOD DE PREPARARE:
Pentru început spargeți ouăle într-un bol, adăugați un praf de sare și zahărul, apoi amestecați bine până se omogenizează. Încorporați grișul treptat, amestecând ușor, iar la final adăugați puțin lapte pentru a obține o compoziție mai fluidă.
Puneți restul de lapte la încălzit și adăugați coaja rasă de portocală. Când laptele începe să se încălzească, turnați amestecul de ouă și griș, amestecând continuu până când crema se îngroașă și devine fină și cremoasă. La final, adăugați untul și esența de vanilie, apoi lăsați crema să se răcească puțin.
Ungeți tava cu unt topit. Așezați prima foaie de plăcintă astfel încât să acopere parțial tava, apoi adăugați încă o foaie în partea opusă și ungeți-le cu unt. Continuați cu alte două foi în zona centrală, ungând fiecare strat. Îndoiți marginile astfel încât să formați un strat uniform, apoi turnați crema de griș și nivelați bine.
Așezați deasupra încă trei foi de plăcintă, fiecare unsă cu unt topit, apoi pliați marginile spre interior. Tăiați plăcinta în cuburi înainte de coacere, folosind un cuțit bine ascuțit.
Coaceți totul în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de 30–40 de minute, până când devine aurie și crocantă.
Între timp, preparați siropul. Caramelizați ușor zahărul într-o crăticioară, apoi adăugați apa și batonul de scorțișoară. Fierbeți până când caramelul se dizolvă complet și siropul capătă o consistență ușor legată, apoi lăsați-l să se răcească.
După ce scoateți plăcinta din cuptor, turnați siropul rece uniform peste ea. Lăsați-o să absoarbă bine siropul, apoi puneți-o la frigider până la servire. La final, pudrați cu zahăr.
Rezultatul este o plăcintă aromată, fragedă și bine însiropată, cu o textură și un gust echilibrat, potrivit sursei.