Bougatsa însiropată. Rețeta desertului care o să te ducă instant cu gândul la vacanțele de pe plajele însorite din Grecia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:01

Bougatsa este un desert grecesc format din foi subțiri de aluat, tip foietaj, și o umplutură cremoasă, de obicei pe bază de griș cu lapte sau cremă de vanilie peste care se adaugă, după coacere, un sirop dulce care pătrunde în straturi și îi oferă textura specifică, moale la interior și ușor crocantă la exterior. Este un preparat simplu de făcut, iar gustul său te poartă instant pe malurile însorite ale Mării Egee.

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