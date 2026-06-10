Descoperire șocantă în Constanța: cadavre de animale aruncate într-o groapă ilegală. Zece percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii din județul Constanța au desfășurat o amplă acțiune în cadrul Operațiunii Jupiter, după ce au apărut suspiciuni privind sacrificarea ilegală a unor animale și abandonarea resturilor rezultate în zone neautorizate. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit cadavre de ovine și bovine, spații improvizate pentru tranșare și documente care ar putea avea legătură cu activitățile investigate.

Operațiunea a vizat mai multe persoane suspectate că ar fi încălcat legislația privind gestionarea deșeurilor și trasabilitatea animalelor.

Zece percheziții și probe ridicate de anchetatori

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, oamenii legii au pus în executare zece mandate de percheziție domiciliară în mai multe locații din județ.

În timpul verificărilor, polițiștii au ridicat documente referitoare la identificarea și circulația animalelor, documente care ar putea contribui la stabilirea traseului acestora și la clarificarea circumstanțelor în care au fost sacrificate.

Anchetatorii suspectează că mai multe ovine și bovine ar fi fost tăiate în afara cadrului legal, iar resturile provenite din sacrificare ar fi fost abandonate ulterior pe terenuri din apropierea unor exploatații agricole.

Cadavre de animale găsite într-o groapă improvizată

Una dintre cele mai importante descoperiri ale anchetei a fost identificarea unei gropi neautorizate aflate în perimetrul unei ferme, unde au fost găsite mai multe cadavre de animale.

Polițiștii au descoperit resturi provenite din sacrificarea animalelor, iar zona ridică suspiciuni privind depozitarea ilegală a deșeurilor de origine animală.

Autoritățile au dispus măsuri pentru igienizarea terenului și eliminarea leșurilor, pentru a preveni eventuale riscuri pentru sănătatea publică și mediul înconjurător.

Crotalii descoperite în timpul controalelor

În două dintre locațiile verificate, anchetatorii au găsit aproximativ 50 de crotalii pentru animale, a căror situație administrativă urmează să fie verificată.

Potrivit polițiștilor, elementele de identificare descoperite nu figurează ca având destinația finală în județul Constanța, aspect care face obiectul investigațiilor aflate în desfășurare.

De asemenea, au fost identificate spații amenajate pentru tranșarea animalelor, care vor fi analizate în cadrul anchetei pentru stabilirea activităților desfășurate acolo.

Dosar penal și cercetări în desfășurare

Polițiștii continuă investigațiile pentru documentarea tuturor faptelor și identificarea persoanelor responsabile.

Cercetările sunt desfășurate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abandonare, aruncare sau ascundere a deșeurilor, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care au fost sacrificate animalele și abandonate resturile rezultate.

Operațiunea Jupiter continuă la nivel național, autoritățile anunțând că verificările vizează combaterea faptelor care afectează sănătatea publică, siguranța alimentară și protecția mediului.