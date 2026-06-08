Operațiunea Jupiter. 154 de percheziții în București și în mai multe județe: prejudiciu de peste 11,7 milioane de lei

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile desfășoară luni una dintre cele mai ample acțiuni din cadrul Operațiunii Jupiter, cu 154 de percheziții și 27 de mandate de aducere puse în executare. Potrivit Parchetului General, prejudiciul estimat în dosarele investigate depășește 11,7 milioane de lei.

Parchetul General și Poliția Română continuă acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter prin efectuarea luni a 154 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. De asemenea, polițiștii vor pune în executare 27 de mandate de aducere. Conform unui comunicat al Parchetului General, prejudiciul estimat în dosarele instrumentate depășește 11.740.000 de lei.

Obiectivele perchezițiilor

Activitățile procedurale urmăresc identificarea și ridicarea de documente, sisteme informatice, medii de stocare, bunuri susceptibile a proveni din activități infracționale sau a căror deținere este ilegală, precum și alte mijloace de probă necesare documentării activității infracționale și recuperării prejudiciilor. Totodată, se are în vedere instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea recuperării prejudiciilor și a confiscării speciale sau extinse, după caz.

Despre Operațiunea Jupiter

Operațiunea Jupiter, demers strategic al Ministerului Public și al structurilor operative ale Poliției Române, vizează combaterea criminalității și protejarea ordinii publice, prin acțiuni coordonate desfășurate simultan la nivel național.



Operațiunea evidențiază cooperarea instituțională și capacitatea autorităților judiciare de a acționa unitar și eficient în lupta împotriva fenomenului infracțional, se menționează în comunicat.