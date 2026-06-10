Război total între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Mesajele interne din PNL

Sursă: Realitatea PLUS

E război total între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Mesajele interne transmise de Conducerea PNL pentru comunicatorii partidului arată o sfidare totală față de președintele României. Potrivit acestora, liberalii vor spune la emisiuni și în spațiul public că viitorul guvern nu va fi unul tehnocrat, ci unul PSD-Tomac.

Sfidare totală față de Nicușor Dan

- Este tot mai evident că nu discutăm despre un guvern tehnocrat, ci despre un guvern PSD–Tomac, construit după condițiile și interesele PSD.

• Singurul partid care a negociat public și a impus condiții lui Eugen Tomac este PSD. Prin urmare, este firesc să ne așteptăm ca PSD să fie principalul beneficiar și principalul centru de influență al acestui guvern.

• PSD încearcă să obțină avantajele guvernării fără costurile politice ale guvernării. Vrea să controleze ministere cu fonduri mari și cu riscuri mici, respectiv să evite asumarea răspunderii unor ministere unde sunt necesare decizii nepopulare. Cele mai bănoase ministere - Dezvoltarea, Transporturile și Agricultura - sunt controlate de PSD.

• Avem de-a face cu o formulă politică în care PSD încearcă să se ascundă în spatele unei etichete de „tehnocrație”, deși influența sa asupra programului și componenței guvernului este evidentă.

• Dacă PSD este cel care stabilește condițiile, influențează componența și validează programul, atunci este legitim să spunem că vorbim despre un guvern al PSD, chiar dacă PSD încearcă să nu apară oficial în prima linie.

• România are nevoie de un Guvern care își asumă politic reformele și răspunde în fața cetățenilor pentru deciziile sale.

• Problema fundamentală a așa zisei „soluții Tomac” este lipsa unei majorități politice asumate. România are nevoie de o soluție reală la criza politică, nu de formule provizorii care amână rezolvarea ei.

• Un Guvern paravan al PSD, care depinde permanent de negocieri între partide și de susținere conjuncturală nu poate oferi stabilitate economică, predictibilitate administrativă și capacitatea de a implementa reforme dificile.

• Dacă un Guvern este prezentat drept tehnic, dar în același timp premierul desemnat este un lider de partid, care negociază politic miniștri, secretari de stat și funcții în administrație, atunci eticheta de „guvern tehnic” își pierde credibilitatea.

• Este cinic faptul că partidul care a provocat actuala criză politică încearcă acum să se prezinte drept arbitru al crizei. PSD trebuie să își asume responsabilitatea pentru consecințele propriilor decizii, nu ipostaza de instanță politică.

SURSĂ: MESAJE INTERNE PNL