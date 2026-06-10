Nicuşor Dan: „Românii vor guvernare şi responsabilitate. România îşi păstrează direcţia pro-occidentală”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un apel ferm către toate formațiunile politice din Parlament, solicitându-le maximă responsabilitate în perspectiva votului de învestitură pentru noul prim-ministru desemnat. Șeful statului a criticat dur politicienii care prioritizează jocurile electorale timpurii în detrimentul stabilității țării.

„Românii vor guvernare, nu calcule pentru 2028”

În cadrul unei declarații recente, președintele a ținut să clarifice rolul instituției prezidențiale în gestionarea actualului blocaj politic, subliniind că decizia sa nu a urmărit favorizarea vreunei tabere politice.

„Am auzit diverse opinii că am dat satisfacţie lui X faţă de Y sau că n-am dat satisfacţie lui X faţă de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: 1. Să păstrez direcţia pro-vestică a României şi 2. să previn o cădere economică bruscă dacă partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog”, a punctat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că alegerea persoanei desemnate a fost o soluție de necesitate în absența unor propuneri constructive din partea partidelor parlamentare:

„Şi atunci am ales o persoană cea mai potrivită, aşa cum consider eu, pentru a discuta şi cu unii şi cu alţii, pentru a aduce împreună să guverneze România, în condiţiile în care niciun partid nu a venit cu o soluţie alternativă.”

Apel la calm și stabilitate pe termen lung

Președintele și-a exprimat nemulțumirea față de clasa politică, pe care o acuză că este deconectată de la problemele reale ale cetățenilor, concentrându-se exclusiv pe mizele electorale din viitorul îndepărtat.

Prioritatea interesului național: „Fac apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment. Că interesul de partid este legitim, dar tot timpul trebuie să aibă prioritate interesul ţării.”

Avertisment pentru clasa politică: „De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de faţă alegerile din 2028. Vreau să spun că puţin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale şi de toate prestaţiile noastre. Românii vor guvernare şi guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate.”

În finalul mesajului său, președintele a transmis un mesaj de liniște atât pentru cetățeni, cât și pentru partenerii internaționali ai României, dând asigurări că țara își va menține neschimbat cursul geopolitic: „Până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sper românii să-şi păstreze calmul şi speranţa şi asigur partenerii noştri că România păstrează direcţia.”

Noul prim-ministru desemnat urmează să se prezinte în perioada următoare în fața camerelor reunite ale Parlamentului pentru a cere votul de încredere asupra programului și listei noului Cabinet.