Greșeala pe care mulți o fac după ce cumpără pește. Substanțele din ambalajul de plastic pot ajunge în aliment

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 15:29

Peștele păstrat în ambalaj de plastic poate absorbi substanțe chimice din materialul în care este depozitat, chiar și atunci când stă la frigider sau la congelator. Un studiu realizat de Institutul de Diagnostic de Mediu și Studii Hidrologice din Spania arată că acest transfer se poate produce în condiții obișnuite de depozitare acasă, nu doar atunci când plasticul este expus la căldură.

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