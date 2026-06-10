Radu Burnete respinge scenariul „premierului de rezervă”: Nu sunt a doua variantă dacă pică Guvernul Tomac

Sursă: Realitatea.Net

Consilierul prezidențial Radu Burnete a infirmat categoric scenariul potrivit căruia ar reprezenta „planul B” al Cotroceniului pentru funcția de prim-ministru. Reacția vine în contextul speculațiilor politice privind o a doua nominalizare din partea președintelui Nicușor Dan, în cazul în care actualul Cabinet desemnat nu va reuși să întrunească majoritatea necesară în Parlament.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a reacționat oficial în urma speculațiilor din spațiul public privind o posibilă nominalizare a sa pentru funcția de prim-ministru. Într-un mesaj tranșant, oficialul a demontat ipoteza unui „plan B” orchestrat la Palatul Cotroceni și a oferit un sprijin necondiționat premierului desemnat, Eugen Tomac.

„Nominalizarea lui Tomac nu este un joc de șah”

Burnete a ținut să clarifice că desemnarea actuală nu face parte dintr-o strategie ascunsă sau dintr-un algoritm de negociere politică. Potrivit consilierului, prioritatea președintelui Nicușor Dan este stabilitatea imediată a țării, nu calculele de culise.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc”, a punctat Radu Burnete, subliniind că România are nevoie urgentă de un executiv cu atribuții depline.

În ceea ce privește zvonurile care îl plasau ca o a doua opțiune pentru Palatul Victoria, Burnete le-a catalogat drept simple „speculații de presă”, justificate doar de poziția sa în aparatul prezidențial. Acesta a reafirmat că rolul său rămâne strict cel de consilier, atâta timp cât beneficiază de încrederea șefului statului.

Presiune pe fosta coaliție: Avertisment privind urgențele economice și PNRR

Mesajul consilierului prezidențial s-a transformat rapid într-un apel la responsabilitate adresat liderilor politici, în special celor din fostul arc guvernamental, care urmează să decidă prin vot soarta noului Cabinet.

Principalele vulnerabilități invocate care interzic prelungirea crizei politice sunt:

Angajamentele externe: Absorbția fondurilor din PNRR și securitatea națională;

Stabilitatea financiară: Menținerea ratingului de țară și controlul deficitului bugetar;

Combaterea manipulării: Protejarea cetățenilor vulnerabili în fața valurilor de dezinformare.

Solicitare pentru o majoritate pro-vestică stabilă

În final, Radu Burnete a transmis un mesaj de solidaritate către premierul desemnat, cerând partidelor să lase deoparte mizele electorale mărunte în favoarea unui proiect major care să garanteze securitatea geopolitică a României.

„Sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. (...) Eugen, ai tot sprijinul meu!”, a conchis consilierul prezidențial.

Testul decisiv pentru echipa propusă de Eugen Tomac va avea loc săptămâna viitoare, când noul executiv va merge în fața Camerelor reunite ale Parlamentului pentru votul de învestitură.