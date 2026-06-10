Contre dure între PSD și PNL. Acuzații reciproce în plină criză politică

Sursă: Realitatea.Net

Tensiunile dintre PSD și PNL au atins un nou nivel, după ce liderii celor două formațiuni și-au lansat acuzații dure în spațiul public. În timp ce social-democrații îi acuză pe liberali că încearcă să își mențină influența la putere fără susținere electorală, reprezentanții PNL susțin că PSD evită asumarea responsabilității guvernării și urmărește doar controlul ministerelor-cheie.

Grindeanu: „Se poate și fără voi!”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac frontal la adresa liberalilor, despre care spune că au rămas la guvernare timp de șapte ani fără să câștige alegerile.

„Un joc ridicol al unor oameni care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și despre viitorul României, care sfidează logica zilnic: pleacă în opoziție, dar, în realitate, sunt tot mai bine înșurubați la putere. Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD a continuat seria atacurilor, afirmând că liberalii sunt „mânați de orgolii”, generează blocaje și încearcă să compromită persoane care încearcă să repare problemele existente.

Replica PNL: PSD evită responsabilitatea

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a răspuns acuzațiilor, susținând că PSD încearcă să evite asumarea guvernării și urmărește doar controlul ministerelor cu bugete importante.

„A trecut mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan. În loc să își asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook. Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia, prin interpuși, ministerele care gestionează fonduri importante și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum cea de premier”, a declarat Motreanu.

Potrivit liderului liberal, PSD ar putea repeta scenariul unei moțiuni de cenzură împotriva propriului guvern dacă situația politică nu îi va mai conveni.

Abrudean: „Nu poți provoca o criză și apoi să joci rolul victimei”

Și președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat poziția social-democraților, acuzând PSD că încearcă să se delimiteze de o criză politică pe care chiar a contribuit să o genereze.

„Din păcate pentru PSD, este greu să fii credibil după ce dărâmi un guvern, nu vii cu soluții și apoi pozezi în victimă. Nu poți provoca o criză politică și să pretinzi ulterior că responsabilitatea rezolvării ei aparține exclusiv altora”, a transmis Abrudean.

Sorin Cîciu: „Totul este despre funcții și sinecuri”

În disputa dintre cele două tabere a intervenit și fostul ministru al Finanțelor, Sorin Cîciu, care a criticat dur liderii PNL și USR.

Acesta a susținut că refuzul unor lideri politici de a susține o nouă formulă guvernamentală are la bază dorința de a păstra funcțiile și influența administrativă.

„Totul este despre sinecuri, numiri, funcții, contracte și influență. Ceea ce vedem în aceste zile din partea liderilor USR și PNL este, de fapt, lipsă de curaj politic”, a afirmat fostul ministru.

Negocierile continuă

Schimbul de acuzații dintre PSD și PNL are loc într-un moment crucial pentru scena politică, în condițiile în care negocierile pentru formarea unei majorități și desemnarea unui nou guvern sunt încă în desfășurare. În timp ce liderii partidelor încearcă să își consolideze pozițiile de negociere, discursul public devine tot mai conflictual, semn că un acord politic este încă departe de a fi obținut.