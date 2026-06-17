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Politica· 1 min citire
USR a decis să nu voteze guvernul Veștea: "Ar genera costuri suplimentare pentru buget"
Liderii USR
Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea Guvernului Veștea. Într-un comunicat, formațiunea condusă de Dominic Fritz a transmis că „guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră”.
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