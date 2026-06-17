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Politica· 1 min citire

USR a decis să nu voteze guvernul Veștea: "Ar genera costuri suplimentare pentru buget"

Liderii USR

Liderii USR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 20:10

Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea Guvernului Veștea. Într-un comunicat, formațiunea condusă de Dominic Fritz a transmis că „guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră”.

Potrivit comunicatului, un astfel de executiv ar genera „costuri suplimentare pentru bugetul public” și ar aduce „blocaj, risipă și lipsă de direcție” într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate.

Comitetul Politic l-a mandatat pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu liderii PNL și UDMR, precum și cu președintele României, Nicușor Dan, pentru identificarea unei soluții de ieșire din criza politică.

Dacă Guvernul Veștea nu va obține votul Parlamentului, USR anunță că este pregătit să vină cu propuneri concrete pentru o guvernare „stabilă și coerentă”, se mai arată în communicat.

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