USR a decis să nu voteze guvernul Veștea: "Ar genera costuri suplimentare pentru buget"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 20:10

Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea Guvernului Veștea. Într-un comunicat, formațiunea condusă de Dominic Fritz a transmis că „guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră”.

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