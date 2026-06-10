România va cere Comisiei Europene să scoată ursul brun de pe lista speciilor protejate. Ministrul Agriculturii: „Situaţia nu mai poate fi tolerată”

Sursă: Realitatea.Net

Tanczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a anunțat miercuri că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate.

Oficialul propune trecerea ursului brun într-o altă anexă, cu un statut diferit de protecție. Pentru acest demers, țara noastră fi sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Șeful de la Agricultură a subliniat că situaţia în care se află România nu mai poate fi tolerată şi va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislaţiei la nivelul UE.

"Am avut mai multe discuţii încă din perioada când am fost la Ministerul Mediului cu privire la populaţia de urs brun din România. Sunt convins, ca ministru al Agriculturii interimar sau neinterimar, ca persoană fizică, ca senator, că în România această situaţie poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislaţia şi la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege din păcate este la Curtea Constituţională. Aşteptăm decizia Curţii, dar, în acelaşi timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre şi să-l informăm pe domnul comisar că situaţia nu mai poate fi tolerată aşa cum este", a declarat Tanczos Barna într-o conferință de presă.

Vicepremierul a menționat că doreşte să se folosească de precedentul creat de un lup care a mâncat un ponei în Germania, astfel că specia a fost scoasă de pe lista speciilor protejate.

"Avem un precedent: cazul lupului, care, după ce a mâncat un ponei sau mai mulţi în Germania, a fost scos de pe lista de specii protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane. Din păcate, avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Şi zilele trecute am avut situaţii de genul acesta, motiv pentru care trimit o scrisoare comisarului şi solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a unui punct prin care propunem acelaşi tratament în cazul ursului brun ca la lup: o flexibilizare sau o trecere a ursului brun într-o altă anexă unde să aibă un statut de protecţie ca specie, dar nu în toate statele membre, de exemplu. Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre", a dat asigurări Tanczos.

Potrivit lui, săptămâna viitoare va fi definitivată lista statelor care vor sprijini România în acest demers.

"Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru şi vor semna şi ele această adresă. Şi solicit ca această problemă să fie discutată inclusiv în Consiliul AGRIFISH, pentru că este dincolo de partea de mediu şi de protecţie a speciilor pe cale de dispariţie, care sunt în pericol. Este şi o problemă a agriculturii. Ştim că a crescut an de an suma plătită drept pagubă la fermieri, creşte numărul de atacuri, creşte numărul de apeluri şi trebuie să intervenim şi la nivelul Comisiei Europene. Deci, pe această temă vom trimite această solicitare Comisiei. Este redactată şi am început deja demersurile de strângere de susţinători în rândul statelor membre", a conchis ministrul.