Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă, procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, rămân în arest preventiv. Decizia Curții Supreme este definitivă

Sursă: Realitatea.Net

Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă, procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, cercetaţi pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, rămân în arest preventiv, după ce judecătroii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a respins definitiv contestaţiile.

"Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 243 din data de 05 iunie 2026 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, în dosarul nr. 1087/1/2026", anunţă instanţa supremă.

Hotărârea magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Vă reamintim că ICCJ a admis pe data de 5 iunie propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul procurorilor Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor, aceştia având drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicarea deciziei.

Procurorii au început urmărirea penală în cazul celor doi procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpaţi şi instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat.

Despre primul inculpat, Gigi Valentin Ştefan, anchetatorii afirmă că, la data de 8 aprilie 2026, acesta, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror de la o unitate de parchet subordonată, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal.

De asemenea, în acelaşi context, după primirea sumei de bani, a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor judecători şi a promis că îi va determina pe aceştia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluţiona favorabil două cauze civile.

"Totodată, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, a acceptat promisiunea şi a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice", arăta Parchetul ÎCCJ.

Cât despre cel de al doilea inculpat, care este Teodor Niţă, anchetatorii afirmau că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi încercat să influenţeze un ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată.

"În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri", mai notau procurorii.