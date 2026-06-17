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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu: Dacă Adrian Veștea ne invita, ne duceam la negocieri. Cele 90 de voturi AUR vor fi în bloc, nu separat

Senatorul AUR Petrișor Peiu

Senatorul AUR Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 20:38
Actualizat17 iun. 2026, 20:41
SursăRealitatea PLUS

Adrian Veștea nu i-a chemat pe membrii AUR la consultări. Confirmarea a venit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS chiar din partea lui Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR. Acesta afirmă că liderii ar fi fost dispuși să meargă la discuții, însă nu s-a pus problema unei invitații. Mai mult, Petrișor Peiu confirmă că toți parlamentarii AUR vor vota în bloc și că nimeni nu va trăda.

"Mesajul domnului Veștea este că așteaptă să îl voteze unii parlamentari AUR. Nu este un mesaj că cere negocieri cu AUR. Nici n-a cerut. Nu există așa ceva. Nu există nicio negociere cu Veștea. Nu ne-a cerut. Dacă ne cerea, ne întâlneam cu el. Nu era o problemă. Ne-am întâlni, am discuta cu el, i-am spune punctul nostru de vedere, că așa-i frumos: dacă cineva vrea să vorbească cu tine, vorbești", a afirmat Peiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Senatorul AUR a precizat că cele 90 de voturi ale partidului se vor da, oricum, în bloc, așa cum s-a întâmplat tot timpul.

"Există o loialitate a parlamentarilor AUR față de partid și toți cei 90 de parlamentari se vor comporta în mod solidar. Pot să vă spun că de la noi nu vor fi oameni care să voteze altfel decât le cere partidul", a precizat Petrișor Peiu.

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