Petrișor Peiu: Dacă Adrian Veștea ne invita, ne duceam la negocieri. Cele 90 de voturi AUR vor fi în bloc, nu separat

Publicat 17 iun. 2026, 20:38 Actualizat 17 iun. 2026, 20:41 Sursă Realitatea PLUS

Adrian Veștea nu i-a chemat pe membrii AUR la consultări. Confirmarea a venit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS chiar din partea lui Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR. Acesta afirmă că liderii ar fi fost dispuși să meargă la discuții, însă nu s-a pus problema unei invitații. Mai mult, Petrișor Peiu confirmă că toți parlamentarii AUR vor vota în bloc și că nimeni nu va trăda.

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