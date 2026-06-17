Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Adrian Veștea, anunțul momentului: „Mâine depun la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”
Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)
Publicat17 iun. 2026, 20:09
Actualizat17 iun. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri că procesul de formare a noului guvern intră în linie dreaptă, programul de guvernare urmând să fie depus la Parlament joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor propuși.
Citește și
- 20:38Petrișor Peiu: Dacă Adrian Veștea ne invita, ne duceam la negocieri. Cele 90 de voturi AUR vor fi în bloc, nu separat
- 20:10USR a decis să nu voteze guvernul Veștea: "Ar genera costuri suplimentare pentru buget"
- 19:12Programul de guvernare al lui Veștea: de la scăderea deficitului la măsuri sociale pentru pensii și salarii. Planul guvernului pentru următorii doi ani
- 18:56Patru din cinci români cred că țara merge într-o direcție greșită - sondaj AVANGARDE
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News