SUA: Washingtonul anunță noi sancțiuni împotriva unei rețele de achiziții militare iraniene

Sursă: Realitatea.Net

Departamentul de Stat al SUA U.S. Department of State a anunțat marți, 10 iunie 2026, o nouă serie de sancțiuni care vizează entități și persoane din Iran și Belarus implicate în achiziția și transferul de armament destinat programelor militare iraniene.

Măsurile fac parte din strategia americană de contracarare a rețelelor de aprovizionare militară ale Teheranului și sunt adoptate în baza National Security Presidential Memorandum 2, precum și a Ordinului Executiv 13949 Executive Order 13949, care vizează activitățile legate de armamentul convențional al Iranului.

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Rețele din Belarus și China, vizate de sancțiuni

Printre entitățile sancționate se află Armory Alliance, o structură cu sediul în Belarus, acuzată că a acționat ca intermediar între companii din China și Iran pentru achiziția și transportul a sute de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS).

Potrivit Washingtonului, rețeaua ar fi încercat să ascundă originea transporturilor și să le redirecționeze prin țări terțe pentru a evita detectarea.

Alături de companie, a fost sancționat și Mohammadmahdi Maleki, cetățean iranian stabilit în Belarus, angajat al Armory Alliance, acuzat că a contribuit direct la achizițiile de armament.

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Entitate iraniană acuzată de implicare în atacuri

O altă structură vizată este Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC), instituție guvernamentală iraniană implicată, potrivit SUA, în obținerea de imagini satelitare utilizate pentru planificarea unor lovituri militare.

Departamentul de Stat afirmă că CITC ar fi coordonat cu Ministerul iranian al Informațiilor și Securității (MOIS) Iran Ministry of Intelligence and Security (MOIS) pentru identificarea unor ținte din apropierea unei facilități unde erau staționate trupe americane, atacată ulterior în martie 2026.

În urma acelui atac, mai mulți militari americani au fost răniți.

CITC este cunoscută și sub denumirea Center for Progress and Development of Iran (CDPI) și fusese deja sancționată anterior de Statele Unite în 2012.

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Legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice

O parte dintre sancțiuni vizează și sprijinul acordat Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), structura militară de elită a Iranului, considerată de Washington principalul beneficiar al acestor rețele de aprovizionare.

Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat simultan sancționarea altor nouă entități și persoane implicate în achiziția de armament pentru IRGC.

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Alte nume vizate de sancțiuni

Printre persoanele sancționate se numără și Sajjad Ahadzadeh, șeful CITC, acuzat că ar fi încercat să procure sisteme MANPADS prin intermediari din China, inclusiv prin compania Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, deja sancționată de Washington.

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Context geopolitic

Administrația americană susține că aceste măsuri fac parte din eforturile de a împiedica „reconstituirea programelor sensibile de proliferare” ale Iranului și de a limita accesul acestuia la tehnologie militară avansată.

Sancțiunile vin pe fondul tensiunilor persistente dintre Statele Unite și Iran, dar și al preocupărilor privind cooperarea dintre Teheran, rețele din Belarus și furnizori din China în domeniul armamentului convențional.