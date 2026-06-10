Controverse în lumea livrărilor: un curier susține că gustă zilnic din comenzile clienților. Imaginile au stârnit reacții puternice

Sursă: Realitatea.Net

Un videoclip devenit viral pe internet a declanșat un val de reacții și îngrijorări în rândul utilizatorilor platformelor de livrare a mâncării. În imagini apare un curier care pare să consume dintr-o comandă destinată unui client, înainte de a o închide și a-și continua traseul de livrare.

Filmarea care a stârnit dezbatere în online

Clipul distribuit pe rețelele sociale surprinde un livrator care deschide o comandă, consumă o parte din conținut și apoi o pune la loc în geanta termoizolantă folosită pentru transport.

Deocamdată, nu este clar unde a fost realizată filmarea și nici dacă aceasta reflectă un caz real sau un incident izolat. Cu toate acestea, imaginile au fost suficiente pentru a genera mii de comentarii și reacții din partea utilizatorilor.

Mulți internauți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la integritatea comenzilor și la posibilitatea ca astfel de situații să se repete fără ca beneficiarii să își dea seama.

Declarația unui curier a amplificat scandalul

Discuțiile au devenit și mai intense după apariția unei postări atribuite unui curier, care ar fi recunoscut că obișnuiește să guste din produsele pe care le livrează.

„În fiecare zi iau ceva. Nimeni nu face nimic în privința asta”, ar fi scris acesta într-un mesaj distribuit online.

Afirmația a provocat numeroase reacții, utilizatorii cerând platformelor de livrare să întărească măsurile de verificare și siguranță pentru protejarea comenzilor.

Cum își pot proteja clienții comenzile

Specialiștii recomandă consumatorilor să verifice cu atenție ambalajele înainte de a accepta livrarea. În multe cazuri, restaurantele folosesc sisteme speciale de sigilare care fac imposibilă deschiderea produsului fără a lăsa urme vizibile.

Dacă sigiliul este deteriorat sau există suspiciuni privind integritatea comenzii, clienții sunt sfătuiți să contacteze imediat platforma de livrare și să raporteze incidentul.

Tot mai multe restaurante și companii de delivery investesc în ambalaje securizate tocmai pentru a elimina riscul unor astfel de situații.

Există și situații în care produsele pot fi consumate legal

Potrivit unor curieri care au participat la dezbaterile online, există circumstanțe în care alimentele rămân fără destinatar și pot fi consumate legal.

Acest lucru se poate întâmpla atunci când clientul nu răspunde, nu ridică produsele sau comanda este anulată după prepararea acesteia. În astfel de cazuri, platforma poate decide ce se întâmplă cu produsele respective.

Totuși, consumarea alimentelor dintr-o comandă activă destinată unui client reprezintă o încălcare gravă a regulilor impuse de majoritatea platformelor de livrare și poate atrage sancțiuni disciplinare sau încetarea colaborării.