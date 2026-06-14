Calendar ortodox 14 iunie 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi și ce minuni a săvârșit

Credincioșii ortodocși îl cinstesc pe 14 iunie pe Sfântul Prooroc Elisei, unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament, cunoscut pentru numeroasele sale minuni și pentru puterea cu care a vestit voia lui Dumnezeu. În aceeași zi sunt pomeniți și Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, precum și alți sfinți mărturisitori ai credinței creștine.
Sfântul Prooroc Elisei, ocrotitorul celor aflați în suferință
Sărbătoarea principală din calendarul ortodox al zilei de 14 iunie este dedicată Sfântului Prooroc Elisei, urmașul marelui proroc Ilie și una dintre cele mai importante figuri spirituale ale Vechiului Testament.
Potrivit tradiției creștine, încă de la naștere au existat semne care au vestit misiunea sa specială. Viața Sfântului Elisei a fost marcată de numeroase minuni și fapte extraordinare, prin care și-a demonstrat credința și apropierea de Dumnezeu.
Printre cele mai cunoscute minuni atribuite acestuia se numără vindecarea apelor din Ierihon, învierea unor persoane decedate, despărțirea apelor Iordanului și vindecarea de lepră a lui Neeman Sirianul. De asemenea, tradiția spune că și după moartea sa au continuat să se petreacă minuni, unul dintre cele mai impresionante episoade fiind învierea unui om care a fost atins de osemintele sale.
Sfântul Metodie, apărător al sfintelor icoane
Tot pe 14 iunie este pomenit și Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, una dintre personalitățile care au avut un rol esențial în apărarea cultului icoanelor în perioada iconoclasmului.
Născut în Sicilia, într-o familie înstărită, Sfântul Metodie a ales viața monahală și a devenit unul dintre cei mai puternici susținători ai tradiției ortodoxe. Pentru convingerile sale a fost persecutat, întemnițat și supus unor chinuri cumplite.
După ani de suferință și exil, a fost eliberat și ales Patriarh al Constantinopolului. Sub conducerea sa a fost restaurată oficial cinstirea sfintelor icoane, iar Biserica Ortodoxă a instituit sărbătoarea numită „Triumful Ortodoxiei”, celebrată și astăzi în prima duminică din Postul Mare.
Ce alți sfinți sunt pomeniți pe 14 iunie
În această zi, Biserica Ortodoxă îi mai cinstește pe:
Preacuvioasa Iulita;
Cuviosul Nifon Athonitul;
Sfântul Sfințit Mucenic Chiril, episcopul Gortinei;
Sfântul Metodie de la Peshnosha, unul dintre marii nevoitori ai Rusiei medievale.
Acești sfinți sunt considerați modele de credință, smerenie și răbdare, fiind pomeniți anual pentru viața lor dedicată lui Dumnezeu.
Pentru mulți credincioși, ziua de 14 iunie reprezintă un moment de rugăciune și reculegere. Sfântul Prooroc Elisei este invocat în special pentru ajutor în perioadele de încercare, pentru vindecare și pentru întărirea credinței.