Calendar ortodox 14 iunie 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi și ce minuni a săvârșit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 08:59

Credincioșii ortodocși îl cinstesc pe 14 iunie pe Sfântul Prooroc Elisei, unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament, cunoscut pentru numeroasele sale minuni și pentru puterea cu care a vestit voia lui Dumnezeu. În aceeași zi sunt pomeniți și Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, precum și alți sfinți mărturisitori ai credinței creștine.

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