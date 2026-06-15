Mare atenție la căpușe! Avertismentul salvamontiștilor în contextul creșterii temperaturilor

Salvamontiștii atrag atenția, în contextul creșterii temperaturilor și al debutului sezonului căpușelor, asupra necesității respectării unor măsuri de precauție de către turiștii aflați pe munte.
Recomandările salvamontiștilor pentru turiștii care merg la munte
"Primăvara şi vara sunt anotimpurile preferate pentru drumeţii, dar şi perioada în care căpuşele sunt cele mai active. Temperaturile de până la 30 de grade şi umiditatea sunt condiţii ideale pentru apariţia căpuşelor. Acestea pot fi întâlnite atât în zonele de deal şi munte, cât şi în păduri, poieni, pajişti, parcuri din zona joasă", au transmis, luni, reprezentanţii Salvamont Vrancea.
Totodată, ei au transmis turiștilor o serie de recomandări pentru protecţie:
Purtaţi pantaloni lungi şi haine cu mâneci lungi, şosete lungi, chiar parazăpezi în zonele cu iarbă deasă şi înaltă
Folosiţi produse repelente împotriva căpuşelor, conform instrucţiunilor producătorului.
Alegeţi haine deschise la culoare, pe care căpuşele sunt mai uşor de observat.
Evitaţi să vă aşezaţi direct pe iarbă sau în zone cu vegetaţie deasă.
"La întoarcerea din drumeţie: verificaţi cu atenţie întregul corp; inspectaţi hainele şi rucsacul; faceţi un duş cât mai curând posibil; verificaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie", au mai transmis salvamontiştii.
Ce trebuie să faci atunci când observi o căpușă atașată de piele
Mai mult ei atrag atenția că aceste insecte preferă zonele calde şi umede ale corpului, cum ar fi axilele, zona inghinală, ceafa, spatele genunchilor şi zona din spatele urechilor.
Totodată, salvamontiştii transmit şi o serie de recomandări pentru persoanele care observă o căpuşă ataşată de piele: "îndepărtaţi-o cât mai repede cu o pensetă cu vârf subţire, dacă desigur aveţi cunoştinţele şi tehnica necesare; de cele mai multe ori nu sunt uşor de extras de aceea, recomandăm prezentarea la medic, la centrele de primiri urgenţe".
"De asemenea, dacă aţi îndepărtat o căpuşă dar apare o erupţie roşie care se extinde în jurul muşcăturii; apar febră, dureri de cap, dureri musculare sau stare generală de rău în zilele sau săptămânile următoare prezentaţi-vă la medic", mai transmit salvamontiştii.