Mare atenție la căpușe! Avertismentul salvamontiștilor în contextul creșterii temperaturilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:52

Salvamontiștii atrag atenția, în contextul creșterii temperaturilor și al debutului sezonului căpușelor, asupra necesității respectării unor măsuri de precauție de către turiștii aflați pe munte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre salvamontisticaouseavertisment