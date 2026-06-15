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Bujorul de munte a înflorit în Munții Rodnei. Jandarmii atrag atenția că planta este protejată prin lege. Ce amenzi riscă cine rupe florile

bujorul romanesc/ foto emaramures

bujorul romanesc/ foto emaramures

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 12:42
Actualizat15 iun. 2026, 12:44

Odată cu venirea verii, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din Munții Rodnei poate fi admirat din nou. Bujorul de munte, cunoscut și sub denumirea de rododendron, a început să înflorească în zona Lacurilor Lala și a Vârfului Ineu, colorând pajiștile alpine în nuanțe spectaculoase de roz.

Reprezentanții Jandarmeriei Bistrița-Năsăud au anunțat că perioada de înflorire atrage numeroși turiști în zonă, iar jandarmii montani din cadrul Postului Montan Rodna sunt prezenți pe trasee pentru a oferi sprijin și pentru a se asigura că vizitatorii se bucură de excursii în condiții de siguranță.

Avertisment pentru turiști: florile nu trebuie rupte

Autoritățile le reamintesc celor care ajung în Munții Rodnei că bujorul de munte este o specie protejată, iar distrugerea sau culegerea acesteia este interzisă.

Jandarmii atrag atenția că ruperea florilor nu afectează doar frumusețea peisajului montan, ci poate avea și consecințe legale, planta fiind ocrotită prin legislația în vigoare.

„Lăsați bujorul de munte acolo unde îi este locul”, este mesajul transmis de autorități, care îi îndeamnă pe turiști să admire spectacolul naturii fără a interveni asupra florei din zonă.

Recomandări pentru cei care urcă pe trasee

Pe lângă respectarea regulilor privind protecția mediului, jandarmii le recomandă drumeților să se informeze înainte de plecare și să aleagă echipamentul potrivit pentru traseul pe care intenționează să îl parcurgă.

Condițiile din zona alpină pot fi schimbătoare, iar o pregătire corespunzătoare contribuie la evitarea incidentelor și la desfășurarea în siguranță a excursiilor montane.

Ce este bujorul de munte

Bujorul de munte face parte din genul botanic Rhododendron, un grup de plante care cuprinde numeroase specii adaptate zonelor montane de mare altitudine.

Originară din regiunea Balcanilor, această plantă se regăsește într-un areal vast, care se întinde din Himalaya și Caucaz până în Alpi și Pirinei. În România, bujorul de munte poate fi întâlnit în special în Carpații Orientali și Meridionali, unde preferă versanții însoriți și pajiștile alpine.

Perioada de înflorire transformă anual anumite zone montane în adevărate atracții naturale, oferind turiștilor peisaje spectaculoase și ocazia de a admira una dintre cele mai frumoase plante protejate din flora României.

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