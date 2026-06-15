Bujorul de munte a înflorit în Munții Rodnei. Jandarmii atrag atenția că planta este protejată prin lege. Ce amenzi riscă cine rupe florile

Publicat 15 iun. 2026, 12:42 Actualizat 15 iun. 2026, 12:44

Odată cu venirea verii, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din Munții Rodnei poate fi admirat din nou. Bujorul de munte, cunoscut și sub denumirea de rododendron, a început să înflorească în zona Lacurilor Lala și a Vârfului Ineu, colorând pajiștile alpine în nuanțe spectaculoase de roz.

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