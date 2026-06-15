Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Bujorul de munte a înflorit în Munții Rodnei. Jandarmii atrag atenția că planta este protejată prin lege. Ce amenzi riscă cine rupe florile
bujorul romanesc/ foto emaramures
Publicat15 iun. 2026, 12:42
Actualizat15 iun. 2026, 12:44
Odată cu venirea verii, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din Munții Rodnei poate fi admirat din nou. Bujorul de munte, cunoscut și sub denumirea de rododendron, a început să înflorească în zona Lacurilor Lala și a Vârfului Ineu, colorând pajiștile alpine în nuanțe spectaculoase de roz.
Citește și
- 18:57Patriarhia Română și MAE oferă 50.000 de euro pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Gaza. Ajutorul va ajunge la sute de beneficiari
- 18:26Reguli draconice pentru terasele din București! Vara 2026 vine cu restricții dure la muzică și program
- 16:58Și-a pus gard cu lacăt în fața blocului și și-a lăsat vecinii pe dinafară. Scandal uriaș într-un cartier din Craiova
- 16:10Poți primi o locuință socială dacă te încadrezi aici. Regulile care contează în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News