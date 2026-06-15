15 iunie, ziua în care România l-a pierdut pe Mihai Eminescu. Povestea omului care a devenit simbolul poeziei românești

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 08:42

Data de 15 iunie ocupă un loc aparte în memoria culturală a României. În această zi, în anul 1889, se stingea din viață, la București, Mihai Eminescu, poetul care avea să devină cea mai reprezentativă figură a literaturii române. Avea doar 39 de ani, însă opera sa a traversat generații și continuă să influențeze cultura românească până în prezent.

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