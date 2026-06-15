China devansează Neuralink: primul implant cerebral aprobat pentru comercializare va ajunge pe piață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:33

China a făcut un pas important în domeniul interfețelor creier-computer, devenind prima țară care a autorizat comercializarea unui implant cerebral destinat conectării directe a creierului uman la sisteme informatice. Decizia plasează tehnologia chineză înaintea unor proiecte similare dezvoltate de companii occidentale, inclusiv Neuralink, startup-ul fondat de Elon Musk.

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