China devansează Neuralink: primul implant cerebral aprobat pentru comercializare va ajunge pe piață

China a făcut un pas important în domeniul interfețelor creier-computer, devenind prima țară care a autorizat comercializarea unui implant cerebral destinat conectării directe a creierului uman la sisteme informatice. Decizia plasează tehnologia chineză înaintea unor proiecte similare dezvoltate de companii occidentale, inclusiv Neuralink, startup-ul fondat de Elon Musk.
Dispozitivul, denumit „NEO”, a finalizat cu succes etapele de testare clinică și urmează să intre în producția de serie, fiind destinat în principal persoanelor care suferă de paralizie și alte afecțiuni neurologice severe.
Primul implant cerebral aprobat pentru utilizare comercială
NEO este considerat primul dispozitiv de acest tip care a parcurs toate etapele necesare pentru a primi aprobarea de comercializare. Având dimensiuni comparabile cu cele ale unei monede, implantul este conceput pentru a ajuta pacienții cu leziuni ale măduvei spinării și alte afecțiuni care afectează mobilitatea.
Prin această aprobare, China își consolidează poziția în cursa globală pentru dezvoltarea tehnologiilor neuronale, reușind să aducă pe piață un astfel de produs înainte ca soluțiile similare dezvoltate de Neuralink să fie disponibile la scară largă.
Cum funcționează dispozitivul NEO
Implantul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători din Beijing în colaborare cu compania Neuracle Technology din Shanghai.
Spre deosebire de alte tehnologii similare, NEO nu este introdus direct în țesutul cerebral. Dispozitivul este plasat între craniu și membrana care protejează creierul, o abordare care urmărește reducerea riscurilor asociate intervenției.
Sistemul este echipat cu opt senzori capabili să detecteze activitatea neuronală și să transforme semnalele cerebrale în comenzi digitale, care pot fi ulterior interpretate de dispozitive externe.
Rezultate promițătoare în studiile clinice
Până în prezent, 36 de pacienți au participat la testele clinice desfășurate pentru evaluarea implantului. Potrivit dezvoltatorilor, rezultatele obținute au demonstrat potențialul tehnologiei de a îmbunătăți semnificativ calitatea vieții persoanelor afectate de dizabilități neurologice.
Specialiștii consideră că astfel de interfețe creier-computer ar putea avea aplicații importante în tratarea unor afecțiuni precum paralizia, boala Parkinson, epilepsia sau consecințele accidentelor vasculare cerebrale.
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Neuralink continuă faza de testare
În timp ce dispozitivul chinezesc se pregătește pentru lansarea comercială, Neuralink continuă să desfășoare studii clinice și teste pentru propria tehnologie de implant cerebral.
Compania lui Elon Musk este una dintre cele mai cunoscute din acest domeniu, însă aprobarea obținută de NEO oferă Chinei un avantaj important într-un sector considerat esențial pentru viitorul medicinei și al interacțiunii dintre om și tehnologie.
Experții apreciază că dezvoltarea rapidă a acestor sisteme ar putea deschide noi perspective pentru milioane de pacienți din întreaga lume, oferindu-le posibilitatea de a recăpăta anumite funcții pierdute și de a comunica mai ușor cu mediul digital.