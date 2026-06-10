Alexandra Căpitănescu, lăudată de una dintre cele mai populare antrenoare de voci din lume. The Charismatic Voice, recenzie entuziastă după Eurovision - VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Alexandra Căpitănescu atrage atenția internațională după Eurovision. În cel mai recent episod publicat pe canalul său de YouTube, Elizabeth Zharoff, creatoarea proiectului The Charismatic Voice, cu peste 2 milioane de urmăritori, a avut numai cuvinte de apreciere pentru interpretarea Alexandrei. Piesă "Choke Me" s-a clasată pe locul 3 la competiția Eurovision de anul acesta, cea mai bună performanță a României din ultimii ani.

Elizabeth Zharoff, o soprană de operă și profesoară de canto care a devenit foarte cunoscută pe YouTube pentru analizele ei detaliate de tehnică vocală, are peste 2 milioane de urmăritori și este privită ca un reper pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează vocea umană și de ce unii cântăreți sună atât de bine. În cel mai recent episod al emisiunii sale, soprana a avut numai cuvinte de laudă la adresa interpretării și tehnicii Alexandrei.

Vocea sa este și aerată, dar are și agresivitate. Îmi place (…) a trecut de la un sound pop atât de incredibil direct la operă. Și a făcut-o atât de bine (...) E atât de cool. Are momente de staccato în interpretarea vocală care arată că are o tehnică excelentă, o coordonare minunată între interpretarea vocală și respirație. Abia aștept să văd încotro se va îndrepta Alexandra în viitor, are posibilități nelimitate, tehnica ei este incredibilă, sunt cucerită de felul în care face trecerea între stiluri.

Alexandra a reacționat cu un comentariu de mulțumire.

Alexandra Căpitănescu a reușit una dintre cele mai bune performanțe ale României la Eurovision, clasându-se pe locul 3 în finală . la fel ca Luminița Anghel & Sistem (lîn 2005) și Paula Seling & Ovi (în 2010). Mihai Trăistariu s-a clasat pe locul 4, în 2006.