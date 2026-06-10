Premierul Bulgariei: „Am oferit deja suficient ajutor Ucrainei!”

Sursă: Realitatea PLUS

Premierul Rumen Radev a confirmat că Bulgaria oprește ajutorul militar pentru Ucraina. Potrivit oficialului de la Sofia, țara a furnizat deja suficiente arme Ucrainei.

Rumen Radev: „Bulgaria oprește ajutorul militar în Ucraina!”

Premierul bulgar a subliniat că prioritatea principală a guvernului său este securitatea și bunăstarea cetățenilor săi.

Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de guvern.

Prim-ministrul spune că Bulgaria verifică în continuare contractele făcute de stat și oprește proiectele pe care le consideră inutile sau care ridică suspiciuni de corupție.

De asemenea, guvernul lucrează la măsuri pentru a colecta mai eficient taxele și alte venituri la bugetul de stat.