Bulgaria schimbă direcția în războiul din Ucraina. Noul guvern de la Sofia anunță o posibilă oprire a livrărilor de armament

Noul guvern al Bulgariei ia în calcul oprirea livrărilor de arme către Ucraina, o decizie care ar marca o schimbare semnificativă de poziție față de politica susținută de Uniunea Europeană în sprijinul Kievului.

Măsura, aflată în analiză la Sofia, ar putea reduce implicarea directă a Bulgariei în sprijinul militar acordat Ucrainei și vine într-un context în care statele europene își coordonează eforturile pentru menținerea presiunii asupra Rusiei.

Ministrul Apărării: „Ucraina are nevoie de mai mulți oameni, nu de mai mult armament”

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat marți, la Sofia, că soluția conflictului nu ar fi una militară, ci diplomatică.

„Ucraina are nevoie de mai mulți oameni, nu de mai mult armament”, a afirmat oficialul, pledând pentru o „pace justă, definită de ambele părți implicate în conflict”, potrivit Bloomberg.

Declarația sugerează o reconfigurare a poziției guvernamentale față de sprijinul militar acordat Kievului.

Poziția președintelui Rumen Radev

Schimbarea de ton este asociată și cu pozițiile președintelui Rumen Radev, care a susținut în repetate rânduri ideea că războiul din Ucraina nu poate fi soluționat prin mijloace militare.

Radev, fost comandant al forțelor aeriene și figură politică influentă la Sofia, s-a opus în mod constant extinderii sprijinului militar al Uniunii Europene pentru Ucraina și a cerut inclusiv reconsiderarea sancțiunilor impuse Rusiei.

Bulgaria, producător important de muniție pentru armament sovietic

Bulgaria este unul dintre cei mai mari producători din Uniunea Europeană de muniție compatibilă cu sistemele de armament de proveniență sovietică, utilizate pe scară largă de forțele ucrainene în primele etape ale războiului.

Deși autoritățile bulgare au evitat în mod oficial livrările directe de armament, exporturile către alte state europene au permis ca muniția produsă în Bulgaria să ajungă ulterior în Ucraina.

Din 2022, Sofia a aprobat 13 pachete de ajutor militar, însă detaliile acestora nu au fost făcute publice, fiind clasificate.

Decizie cu impact european

Posibila oprire a sprijinului militar vine într-un moment în care liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au reiterat apelurile către Rusia pentru un armistițiu imediat, considerat necesar pentru deschiderea negocierilor de pace.

O eventuală schimbare de poziție a Bulgariei ar putea influența echilibrul intern din Uniunea Europeană în privința sprijinului acordat Ucrainei.